Gebze'de minibüs sürücüleri birbirine girdi

Mesut IŞIK- Büşra KAYA/GEBZE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze İlçesi\'nde, Gebze- Harem arasında yolcu taşıyan minibüs sürücüleri arasında çıkan kagada bir kişi tabancayla ayağından yaralandı. Polis, minibüsçülerin bulunduğu durakta yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Gebze- Harem arasında yolcu taşıyan minibüs sürücüleri arasında dün gece sefer anlaşmazlığı nedeniyle tartışan sürücüler arasında kavga çıktı. Kavgada bir kişi tabancayla ateş edilmesi sonucu ayağından yaralandı. Bugün sabah saatlerinde sürücüler arasında yeniden başlayan tartışmalar yine kavgaya dönüştü. 4 minibüsün camları taşlar ve sopalarla kırıldı. Gebze Otogarı\'nda Harem- Gebze minibüs durağında yaşanan olaylar üzerine polis geniş güvenlik önmeli aldı.

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