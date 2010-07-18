-GEBZE'DE FABRİKA YANGINI KOCAELİ (A.A) - 17.07.2010 - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikanın arkasında depolanan tomrukların alev alması sonucu yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Sırasöğütler Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle tomrukların alev alması sonucu başlayan yangına Bursa'dan gelen 2 helikopter ile havadan, çok sayıda arazöz ve Kocaeli'deki çevre ilçeler ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinden gelen itfaiye ekipleri ise karadan müdahale ediyor. Yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler, bir yandan da soğutma çalışması yapıyor. Sırasöğütler Mahallesi sakinleri ise yangın söndürme çalışmalarını endişeyle izliyor. Yangın dolayısıyla bölgede elektriklerin kesildiği, yangına 50 metre mesafede bulunan Haydarpaşa-Gebze seferini yapan banliyö tren seferlerinin durdurulduğu bildirildi. Ayrıca yangın bölgesinde bulunan kereste fabrikaları kerestelerini yangın bölgesinden uzaklaştırmaya çalışıyor. Yapılan tüm müdahalelere rağmen yangının büyümeye devam etmesi üzerine çevredeki bazı binalar boşaltıldı. Bu arada, bazı vatandaşların çatıya çıkarak evlerinin duvarlarına hortumla su sıktıkları görüldü. Yangına müdahale eden 2 yangın söndürme helikopteri ve bir yangın söndürme uçağı havanın kararmasının ardından bölgeden ayrıldı. Olay yerine gelen Kocaeli Valisi Ercan Topaca ve Gebze Kaymakamı Salih Karabulut, söndürme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Gebze Kaymakamı Karabulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, ''Yangına bütün imkanlarımızla müdahale etmekteyiz. Yangının daha fazla büyümesini ve çevreye yayılmasını önlemek için canla başla çalışıyoruz'' dedi. 1974 yılında kurulan ve halen yaklaşık 170 kişinin çalıştığı kereste fabrikasında üretilen ürünlerin iç piyasanın yanısıra Balkan ülkelerine de ihraç edildiği öğrenildi.