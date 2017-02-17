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"Gebze Kadın Kapalı Cezaevi'nde 6 ayda 5 ölüm gerçekleşti" iddiası

CHP'li İlgezdi, iddiaları Meclis gündemine taşdı

Fotoğraf: Arşiv

17 Şubat 2017 22:16

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, olağanüstü hâlle (OHAL) birlikte cezaevlerinde şiddeti ve ihlallerin arttığı yönünde çok sayıda mektup ve telefon geldiğini söyledi.

Gebze Kadın Kapalı Cezaevi’nde 2016 yılının son 6 ayında 5 ölüm olayı olduğuna ilişkin iddialara dikkat çeken İlgezdi,  konuyu TBMM gündemine taşıdı.

İlgezdi’nin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a yönelttiği Gebze Kadın Kapalı Cezaevi’ndeki 5 ölümle ilgili soru önergesi şöyle:

Hapishanelerde, OHAL ile birlikte şiddet ve ihlallerin arttığı yönünde çok sayıda mektup ve telefon gelmektedir. Gelen bir mektupta, Gebze Kadın Kapalı Cezaevi’nde yaşanan ihlalleri ve son 6 ayda 5 ölümün gerçekleştiği yazmaktadır. Ayrıca kadın mahkûmların, hastanelere sevk edilmediği, ilaçların verilmediği ve baskıya maruz kaldıkları anlatılmaktadır.

. Gebze Kadın Kapalı Cezaevi’nde 2016 yılının son 6 ayında 5 ölüm olayının gerçekleştiği iddiaları doğru mudur? Doğru ise ölüm nedenleri nelerdir?

. Gebze Kadın Kapalı Cezaevi’nde 6 ayda 5 kişinin hayatını kaybetmesi ile ilgili bir araştırma yapılmış mıdır? Yapılmamış ise yapılması düşünülmekte midir?

. 6 ayda 5 mahkûmun hayatını kaybetmesi nedeniyle cezaevi yöneticileri hakkında işlem yapılmış mıdır? Cezaevi yönetiminin ölümlerde, ihmali olup olmadığı araştırılmış mıdır?

. Hayatını kaybeden kadınlardan birinin kalça kemiği kırığı tedavisinin yeterli yapılmadığı ve hapishane koşullarında hijyenik ortam olmadığı için vücudunu iltihap kaplaması sonucu hayatını kaybettiği iddiaları doğru mudur?

. Gebze Kadın Kapalı Cezaevi’nde 2016 yılında hayatını kaybeden kadın sayısı nedir?

. Gebze Kadın Kapalı Cezaevi’nde mahkûmların hastaneye sevkinin yapılmadığı, ilaçlarının verilmediği ve doktor muayenesi sırasında jandarmaların da muayene odasında tutulduğu iddiaları doğru mudur?

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