"Gebze Kadın Kapalı Cezaevi'nde 6 ayda 5 ölüm gerçekleşti" iddiası

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, olağanüstü hâlle (OHAL) birlikte cezaevlerinde şiddeti ve ihlallerin arttığı yönünde çok sayıda mektup ve telefon geldiğini söyledi.

Gebze Kadın Kapalı Cezaevi’nde 2016 yılının son 6 ayında 5 ölüm olayı olduğuna ilişkin iddialara dikkat çeken İlgezdi, konuyu TBMM gündemine taşıdı.

İlgezdi’nin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a yönelttiği Gebze Kadın Kapalı Cezaevi’ndeki 5 ölümle ilgili soru önergesi şöyle:

Hapishanelerde, OHAL ile birlikte şiddet ve ihlallerin arttığı yönünde çok sayıda mektup ve telefon gelmektedir. Gelen bir mektupta, Gebze Kadın Kapalı Cezaevi’nde yaşanan ihlalleri ve son 6 ayda 5 ölümün gerçekleştiği yazmaktadır. Ayrıca kadın mahkûmların, hastanelere sevk edilmediği, ilaçların verilmediği ve baskıya maruz kaldıkları anlatılmaktadır.

. Gebze Kadın Kapalı Cezaevi’nde 2016 yılının son 6 ayında 5 ölüm olayının gerçekleştiği iddiaları doğru mudur? Doğru ise ölüm nedenleri nelerdir?

. Gebze Kadın Kapalı Cezaevi’nde 6 ayda 5 kişinin hayatını kaybetmesi ile ilgili bir araştırma yapılmış mıdır? Yapılmamış ise yapılması düşünülmekte midir?

. 6 ayda 5 mahkûmun hayatını kaybetmesi nedeniyle cezaevi yöneticileri hakkında işlem yapılmış mıdır? Cezaevi yönetiminin ölümlerde, ihmali olup olmadığı araştırılmış mıdır?

. Hayatını kaybeden kadınlardan birinin kalça kemiği kırığı tedavisinin yeterli yapılmadığı ve hapishane koşullarında hijyenik ortam olmadığı için vücudunu iltihap kaplaması sonucu hayatını kaybettiği iddiaları doğru mudur?

. Gebze Kadın Kapalı Cezaevi’nde 2016 yılında hayatını kaybeden kadın sayısı nedir?

. Gebze Kadın Kapalı Cezaevi’nde mahkûmların hastaneye sevkinin yapılmadığı, ilaçlarının verilmediği ve doktor muayenesi sırasında jandarmaların da muayene odasında tutulduğu iddiaları doğru mudur?