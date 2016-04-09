Gebze kadın hapishanesinde yangın: 2'si ağır 6 mahkûm yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Gebze Kadın Kapalı Cezaevi'nde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan yangında 2’si ağır olmak üzere 6 mahkûm kadın yaralandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, saat 17.50 sıralarında hapishanenin koğuşların olduğu bölümünden bir anda alevler yükselmeye başladığı öne sürüldü. Gardiyanların haber vermesi üzerine hapishaneye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, koğuş bölümünde çıkan yangına hemen müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangında 6 kadın mahkûmun yaralandığı öğrenilirken, yaralılardan dumandan etkilenen 4 kişi Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne, vücudunda yanıklar bulunduğu öğrenilen ve durumu ağır olan 2 yaralı ise Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan yaralı mahkumlardan biri, daha sonra oksijen tedavisi görmek üzere İzmit ilçesinde bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri hapishanede soruşturma başlatırken, yangının sebebinin belirlenmesi için yapılan çalışmalar sürdürülüyor.