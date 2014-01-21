Gebze İşçilerin Biriliği: Valiliğin açıklaması geçeği yansıtmıyor yaralı işçiyi hastaneler kabul etmedi

Gebze İşçilerin Biriliği, Metak Makine’de yaşanan iş kazasında, kolunu makineye kaptırarak yaralanan ve hastanede ölen işçi hakkında Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamayı yalanladı.

Valilik tarafından yaralanan işçinin 11 dakika içinde Özel Konak Hastanesi'ne ulaştırıldığına dair açıklamanın gerçeği yansıtmadığını belirten Gebze İşçilerin Biriliği işyerlerinde işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili kuralların uygulanmadığını vurguladı.

Yaralana işçinin götürüldüğü hastanelerce kabul edilmediğini savunan Gebze İşçilerin Biriliği’nin yaptığı basın açıklaması şöyle:

İş cinayetlerine sessiz kalmayacağız

Fabrikalar, Tersaneler, Madenler, Atölyelerden işçi kanı akmaya devam ediyor. Son olarak İzmit Körfez Sanayi Sitesi’nde Metak Makine da yaşanan iş cinayeti ise ibret vericidir. Çalıştığı torna tezgahına sol kolunu kaptıran Kamuran Gümüş hastane hastane gezdirilerek ölüme terk edilmiştir.

İşçilerin canının, kum torbasından daha değersiz olduğu, iş kazası geçiren bir işçinin tedavisi yapılacak hastane, tedaviyi yapacak doktorun bulunamaması herhalde parası olmayan hastalara bakmayan özel hastanelerin de ne durumda olduğunu gösteriyor.

Oysa yaşam mücadelesi veren bir insanın hastane hastane gezdirilip kilometrelerce uzaklıkta bir hastaneye getirilmesi ölüme terk edilmesi demektir. Ne demek hastanede yer yok? Ne demek hastanemizde yeterli ekipman ve doktor yok demek? O zaman neden bu hastanelere ruhsat veriliyor. İşçilerin canı bu kadar ucuz mu?

Yaşanan olayı bir insan duyduğunda şok olmaması imkânsız, insanın aklının alamayacağı bir ihmalkârlık söz konusudur. Yaşanan ihmalkârlığı aklamak için ise Kocaeli Valiliği bir açıklama yapmıştır. Açıklama da “112 ekiplerince olayın bildirilmesi üzerine 8 dakika içinde olay yerine intikal edilerek, ilk müdahaleler yapılmış ve 11 dakika içerisinde de Özel Konak Hastanesi'ne ulaştırılmıştır” Açıklama gerçeği yansıtmamaktadır.

İş cinayetlerinin sorumlusu işçi kanı ile beslenen kapitalist sistemdir. Kuralsız ve kölece çalışma koşulları yeni iş cinayetlerine davetiye çıkarıyor. Hükümet ve patronlar da işyerlerinde doktor bulundurulmasını yük olarak görüyor. Daha fazla kar elde etmek için İşçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları uygulanmıyor. Gebze İşçilerin Birliği Derneği olarak bu kuralsızlıklara, ihmalkârlıklara karşı sessiz kalmayacağız. Bütün işçi ve emekçileri insanca yaşanacak yaşam ve çalışma koşulları için “birlik” olmaya çağırıyoruz.