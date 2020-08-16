Gebze'de seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir yolcu otobüsü aniden yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yolcular otobüs şoförü tarafından tahliye edildi, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kayseri'den İstanbul'a yolcu taşıyan Şemsettin Taştan idaresindeki 38 EM 737 plakalı otobüs, Anadolu Otoyolu Gebze gişeleri mevkisinde henüz bilinmeyen sebeple alev aldı. Durumu fark eden sürücü yolcuların tahliyesini sağlarken, bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

"Üzücü olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmaması tek sevindirici unsur"

Otobüs şoförü Şemsettin Taştan, seyir halindeyken otobüsün arkasından dumanların geldiğini gördüğünü belirterek, "Üzücü olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmaması tek sevindirici unsur" dedi. Bu arada aracın yandığını gören otobüs sahibinin eşi ise göz yaşlarına hakim olamadı.