Gebze'de 50 otomotiv işçisi işten çıkarıldı

Kocaeli’deki Gebze Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada, Birleşik Metal İş Sendikası’nın çoğunluğu sağlamasının ardından 50 işçinin iş akdine son verildiği öne sürüldü. İşçiler, fabrika önünde eylem kararı aldı.

Kocaeli Gebze Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 2 bin 500 kişilik Farplas fabrikasında, işçiler geçen hafta ücret seviyelerine tepki göstererek iş bırakmıştı. İşçilerin iş bırakmasının ardından fabrika yönetimi bir hafta süre istemişti. Bu sırada Birleşik Metal-İş Sendikası, fabrikada çoğunluğu sağladığını belirterek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki tespiti başvurusu yaptı.

İşçiler, fabrika yönetiminin kendilerini sendikadan istifaya ikna etmek istediğini aktardı. Edinilen bilgiye göre 50 işçinin iş akdine son verildi. Fesih bildirimlerinde, “Kanun dışı olarak iş durdurduğunuz, iş yerinde üretimin durmasına, aksamasına ve iş huzurunun bozulmasına sebebiyet verdiğiniz tespit edilmiştir” denildiği belirtildi. İşçilere tebliğ edilen fesih bildiriminde, ayrıca şu ifadeler yer aldı:

“Tüm bu nedenlerle, iş sözleşmenizin (…) haklı nedenle tazminatsız olarak derhal feshedildiğini, 19 Ocak 2022 tarihinde üretimin durmasına neden olmanız hasebiyle doğan zarardan (tarafınıza düşen kısım 19.349,16 TL olmak üzere) dolayı tüm yasal haklarımızın saklı tutulduğunu ihtar ve ihbar ediyoruz”

"Tazminatsız çıkış veriyoruz’ diyorlar"

Bir işçi şunları söyledi:

“Çalışanlar idari izinde olduğu için 150 kişiyi ayrı ayrı, konuşmak için farklı farklı otellere çağırıyorlar. Toplu bir şekilde konuşma yok. ‘Sendikadan vazgeçin, üyeliğinizi iptal edin’ diyorlar. Çalışanlar da bunu kabul etmiyorlar

Çalışanlar kabul etmedikleri için önlerine bir kağıt sunuyorlar. ‘Biz sizin işinize son verdik, tazminatsız çıkış veriyoruz’ diyorlar. ‘Üretimi durdurduğunuz için size 20 bin TL tazminat davası açıyoruz.’ Bazı çalışanların evlerine gidip ya da kafelere çağırıp para teklifinde bulunmuşlar.

Asgari ücret alıyoruz. Sendika geldiğinde ilk başta güvencemiz olacak. Sendikalı işçiler en az 7 bin TL maaş alıyor ama patronun iki lafına bakmıyor kimse. Patron yıldırma politikası yapıyor. Para teklif ediyor, tehdit ediyor. Çıkartırız, hiçbir şey vermeyiz tehdidinde bulunuyorlar. Tepki göstermek için yarın sabah fabrikanın önünde buluşacağız.” (ANKA/ Fotoğraf: Arşiv)