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Spor

Gebze Beşiktaş’ı bağrına basacak

17 Nisan 2009 15:13

Gebzespor Asbaşkanı Yücel Serim, ``Beşiktaş yöneticisi Halil Aydın, bize İnönü Stadı'nın yıkılmasından sonra bir bölüm maçlarını Gebze Stadı'nda oynama kararı aldıklarını bildirdi. Gebze, Beşiktaş'ı bağrına basacak`` dedi.

Tribünlerinin sadece bir kale arkası açık olan 25 bin kapasiteli Gebze Stadı'nın ayrıca skorbord ve aydınlatma gibi kısa sürede çözümlenebilecek eksikleri bulunduğunu belirten Gebzespor Asbaşkanı Serim, bunların tamamlanmasının hazırlıklarını yaptıklarını açıklarken şöyle konuştu:

``Beşiktaş'ın maçlarını oynadığı İnönü Stadı'nın yeniden yapılmak üzere ne zaman yıkılacağının kesinleşmesini bekliyoruz. Beşiktaş'ın maçlarını burada oynaması için Belediye Başkanı Adnan Köşker'le Ticaret Odası başkanı da büyük çaba harcıyor. Beşiktaş yönetimiyle sürekli görüşülüyor. Tüm Gebzeliler'de büyük bir heyecanla gelişmeleri izliyor. Staddaki eksikliklerimiz en fazla 1,5 ayda aşılabilecek işler. Bu ay sonuna kadar kesin haber alırız, diye düşünüyoruz. Ulaşım da çok kolay. Otoyolumuz var, E-5 Karayolu var, deniz yolumuz var, tren yolumuz var. Her türlü ulaşım mevcut. Sadece Kartal, Pendik, İzmit ve Sakarya'dan gelecek seyircinin stadı dolduracağına inanıyoruz.”

(DHA)

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