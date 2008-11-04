Gebelikte şeker bebeği obez yapıyor

Gebelikte şeker hastalığının, anne ve bebekte kalıcı diyabet riskini artırdığı, kadında erken doğuma, bebeğinde ise aşırı kiloya neden olduğu bildirildi.



Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği'nin Antalya'da düzenlediği 6. Ulusal Kongresi için Türkiye'ye gelen ABD'nin Northwestern Üniversitesinden Prof. Dr. Boyd Metzger, dünyada gebelikte görülen kan şekeriyle ilgili çok merkezli yapılan Hyperglycemia & Adverse Pregnancy Outcome (HAPO) araştırmasının sonuçlarını Türk meslektaşlarıyla paylaştı.



Prof. Dr. Metzger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gebelikteki kan şekeri seviyesinin anneye etkisinin araştırıldığı çok merkezli araştırmaya, çeşitli ülkelerdeki 5 etnik ırktan 25 bin kadının katıldığını söyledi. Araştırmaya göre kadınlarda diyabetin en çok Hindistan ve Pakistan'da görüldüğünü belirten Prof. Dr. Metzger, Çin, Japonya ve Kore'de ise gebelikteki şeker hastalığının diğer ülkelere göre daha yaygın olduğunu kaydetti.



Gebe kadınlarda insülin direncinin arttığını ve bunun kalıtsal fonksiyon bozukluklarının ortaya çıkmasına yardımcı olduğunu bildiren Prof. Dr. Metzger, "Gebeliği, şeker hastalığı için yapılmış bir stres testi olarak görmek mümkündür" dedi.



Annedeki kan şekeri seviyesi ile gebelik olumsuzlukları arasında bir ilişki olduğunu ifade eden Prof. Dr. Metzger, gebelikteki kan şekerinin, hamilelikle bağlantılı riskleri doğrudan artırdığını vurguladı.



Prof. Dr. Metzger, gebelikte şeker hastalığının erken doğum riskini ve sezaryenle doğum yapma zorunluluğunu ve doğumdan sonra diyabet geliştirme riskini artırdığını, Chicago'da gebelik sonrası diyabet geliştiren kadınların hemen yarısının 40 yaşın altında olduğunu söyledi.



Bebekte aşırı kilolara neden oluyor



Gebelikte şeker hastalığının bebekleri de olumsuz etkilediğini belirten Prof. Dr. Metzger, "Anne karnında yüksek kan şekerine maruz kalan bebekte, hem obezite hem de ileri yaşta diyabet gelişimi riski artış göstermektedir. Gebelikteki şeker hastalığı, bebeklerin aşırı kilolu ve yağlı doğmalarına neden oluyor" diye konuştu.



Prof. Dr. Metzger, bu bebeklerin kan şekerlerinin doğumda düşük seviyeye indiğini ve bu nedenle diğer bebeklere göre daha çok özel bakım ünitelerinde tedavi gördüklerini kaydetti.



Tek tip tedaviye doğru



Araştırmanın çok sayıda ülkede binlerce kadın üzerinde yapıldığına dikkati çeken Prof. Dr. Metzger, gebelikteki şeker hastalığının, gebeliğe ve anneye olumsuz etkisi üzerinde ırklar arasında da farklılık saptanmadığını söyledi.



Gebelikteki şeker hastalığının kadınlar üzerindeki risklerinin tüm dünyada aynı olduğunu bildiren Prof. Dr. Metzger, şöyle devam etti:



"Bu nedenle gebelikteki şeker hastalığının hem tanısı, hem tedavisi için dünya çapında tek tip yaklaşım benimsenebilirse kuşaktan kuşağa aktarılan şeker hastalığının giderek artan döngüsünü kırmak mümkün olacaktır. Bu araştırma tüm etnik ırk gruplarında aynı sonuçları verdiği için, konuya yönelik ortak yaklaşımın benimseneceğini gösterdi."



Prof. Dr. Metzger, gebelikte şeker hastalığının beslenme şeklindeki değişikliklerle tedavi edilebildiğini, bazı hastalarda ise ilaç ve insülin tedavisine ihtiyaç olabildiğini belirtti.

