Gebelik kramplarına karşı ılık duş alın

Hamilelik döneminde yaşanan bazı sorunlar, hamileliğin keyfine gölge düşürebilir. 24. haftadan itibaren başlayan kramplar, zaman zaman uykuların bölünmesine ve ağrılara neden olur.



Hamilelik döneminde, özellikle ilk aylarda gebelik hormonlarının etkisi sebebiyle bulantı, yorgunluk ve aşırı uyku hali, baş ağrıları, kabızlık, hemoroid, mide yanması, bel ağrısı, sık idrara çıkma ve bacaklarda kramplar, varisler, karında ve göğüste çatlaklar gibi şikâyetler görülebilir. Bacak krampları ise, özellikle 24'üncü haftadan itibaren başlayan sık karşılaştığımız problemlerden biridir. Gebeleri daha çok geceleri rahatsız eder. Bacak krampları zaman zaman aniden uykudan uyanmalara neden olabilir. Anadolu Sağlık Merkezi'nden Kadın Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ebru Öztürk Yeni Şafak gazetesinde yayımlanan haberde, hamilelik döneminde görülen bacak krampları ile ilgili soruları yanıtladı.



Nedeni magnezyum eksikliği



"Gebelikte kramp oluşumuna sebep olarak kalsiyum ve magnezyum eksikliği gösterilmektedir. Ayrıca gebelikte büyüyen uterusun toplardamar sisteminde yarattığı baskı ve buna bağlı oluşan dolaşım problemleri de kramp oluşumunda önemli bir etkendir. Ayrıca gün içi yorgunluk, fazla ayakta kalma, aşırı kilo alımı ve varisler bacak kramplarını artırmaktadır. Kalsiyum açısından zengin dengeli beslenme, çeşitli egzersizler, masaj, yapılabilmektedir."



Ilık duş iyi gelir



Hamilelik döneminde görülen bacak kramplarının önlenmesi için alınabilecek önlemlerden bazıları şunlar:



Uzun süre ayakta kalmamalı,



Otururken ayağın altına yükseklik konulmalı,



Yatmadan önce ılık duş almalı,



Sol yana yatmalı,



Varis var ise mutlaka varis çorabı kullanılmalı,



Yüksek topuklu ayakkabı giymekten kaçınmalı,



Aşırı kilo alınmamasına dikkat edilmeli.

