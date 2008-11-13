Gebelik ağrılarından egzersiz yaparak kurtulun

Gebelik sırasında, fiziksel ve muhtemelen duygusal güçlük yaşanıyor. Bunlar, gebelikte bazı hormonların artışı, vücutta gebelik sırasında oluşan doğal değişiklikler ve gebeliğin duygusal etkileri nedeniyle ortaya çıkıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Numan Bayazıt, Milliyet Cafe’ye yaptığı açıklamada, hamilelikte yaşanan sorunların başında gelen ağrı konusunda şunları söylüyor:“Kadınlar gebelikleri sırasında; kaburga, sırt, kasıklar, karın, kalça ve bacaklarda ağrı, sızı ve sancıdan şikâyetçi olurlar. Bunlar hormonal etkiler sonucu kan akımının artması, eklem ve bağlarda yumuşama ve gevşeme, ayrıca gelişen bebeğin büyüklüğünün artışı ile vücudun gerilmesi, zorlanması ve vücudun duruş şeklinin değişmesi nedeniyle oluşurlar. Bu ağrı ve sızılar gebelik ilerledikçe ve doğum sonrasında azalır.Erken gebelik haftalarında hormon seviyelerinde değişiklikler, tat ve koku hislerinde yaptığı değişikliklerle, sevdiğiniz gıdalar, içecekler veya parfümlerden hoşlanmama hissi yaratabiliyor. Bu etkiler hamilelikte oldukça olağan kabul ediliyor. İştah kaybı ve düzenli yemekte zorlandığınızda doktorunuza başvurulmasında ise fayda var.Op. Dr. Bayazıt aşerme konusunda ise şunları söylüyor: “Gebeliğin erken döneminde bilimsel bir temeli olmasa da kendinizi bazı gıdalara veya gıda dışı maddelere daha istekli bulabilirsiniz. Gebelik boyunca aşerme normaldir ve sağlığınızı etkilemedikçe veya pikada (gebelikte gıda olmayan maddeleri yeme isteği) olduğu gibi yenilmeyecek maddelere karşı olmadıkça kaygılandırmaz.”Gebeliğin ileri dönemlerinde, özellikle geceleri ayaklarda, baldır ve bacaklarda kramp sorunu sık yaşanır. Op. Dr. Bayazıt kramplara karşı şu önerilerde bulunuyor: “Kramplardan şikâyetçiyseniz sivri uçlu ayakkabılar giymeyiniz ve çok sıcak havalarda aşırı egzersizden kaçınınız. Bununla birlikte dolaşımı artırmak için düzenli, yumuşak egzersizler yapmak, etkilenen bölgeye sıkıca masaj yapmak veya ovalamak, baldır kaslarını gerçek için özellikle geceleri yatmadan önce ayakları yukarı doğru tutmak ve alçak topuklu ayakkabılar kullanmak rahatlık sağlayabilir veya krampları önleyebilir.”• Sırt ağrısını düzeltmek için omurgalar ve sırtı güçlendirici egzersizler yapın.• Ayakta uzun süre kalmayın, -ütü gibi-ayakta yapılacak işlerde yardım isteyin.• Masada veya bilgisayar başında çalışıyorsanız, koltuğunuzun yeterince yüksek olmasına özen gösterin ve ayak taburesiyle bacaklarınızı destekleyin. Düzenli aralıklarla kalkıp dolaşın.• Yürürken, otururken, eğilirken veya bir şey kaldırırken duruşunuzu ayarlayın ve destekleyin.• Aşırı kilo alımından kaçının.• Ağırlığınızın yayılmasını sağlayacak düşük tabanlı rahat ayakkabılar tercih edin.• Uyurken rahat bir pozisyon bulmaya çalışın. Yan tarafınıza yatıp vücudunuzun bombe kısımlarını, dizler arasını yastıkla desteklemeniz sırt ağrılarınızı azaltabilir.