Gebeliği tesadüfe bırakmayın

Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürü Rıfat Köse, gebeliğin tesadüflere bırakılmaması gerektiğini söyledi.



Malatya'nın Darende ilçesindeki Hulusi Efendi Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunup hastaları ziyaret eden Köse, Türkiye'nin, anne ve bebek ölümlerini hızla en asgariye çeken dünyadaki ilk 5 ülke arasında yer aldığını bildirdi.



Türkiye'de bu konuda ciddi çalışmalar yapıldığını belirten Köse, şöyle dedi:



“Gebeliğin tespitinden itibaren doğuma kadar tüm anneleri yakından izleyip muayene etmekteyiz. En ücra köşede bile bir vatandaşımızın gebe olduğu bilgisini aldığımızda, görevlilerimiz doğum sonuçlanıncaya kadar takip ediyor. Bu çalışmayla kısa sürede anne ve çocuk ölümlerinde çok ciddi bir düşüş yaşandı.”



Gebeliklerin iyi planlanarak yapılması gerektiğine dikkati çeken Köse, şunları kaydetti:



“Geleceğimizi oluşturacak nesilleri meydana getirirken iyi bir planlama yapılmalı. Nasıl insanlar bir eşya, bir araç hatta elbise alırken araştırıyorsa çocuk yapmayı düşünürken de iyi bir planlama yapmalı, uzmanların fikrini almalı, mutlaka hekimlerimizle görüşmeli gerekli tetkik ve muayeneleri yaptırmalıdır.



Nesillerimizin sağlıklı bireylerden oluşmasını temin etmek, insanların elindedir. İnsanlar bu konularda hiçbir zaman utanmamalı, çekinmemeli ve doktorlarla ebelerle görüşmelidir. Özürlü bir çocukla 24 saat geçiren bir annenin halini insanlar düşünmeli ve ona göre hareket etmelidir. Gebelik tesadüflere bırakılmamalıdır.”



(AA)

