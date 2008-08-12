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Sağlık

Gebeliği pek çok faktör etkiler

Çiftin geçmişteki şartları tüp bebek tedavisinde önemli bir yere sahiptir.Tedavinin olumlu sonuçlanması için dış faktörler göz önüne alınmalıdır.

12 Ağustos 2008 03:00

Çiftin geçmişteki şartları tüp bebek tedavisinde önemli bir yere sahiptir.Tedavinin olumlu sonuçlanması için dış faktörler göz önüne alınmalıdır.

Tüp bebek tedavisi değişik nedenlerden dolayı yapıldığı için, gebelik elde edilmesini etkileyen pek çok faktör mevcuttur. Bu faktörler:

* Kadının yaşı
* Uzun evlilik süresi
* Erkek spermi ile ilgili faktörler (azospermi, oligosperm, immotil sperm (harektsiz sperm), varikosel)
* Hormonal faktörler
* Üreme organları dışında bazı özel hastalıklar
* Geçirilmiş eski hastalıklar
* Daha önce gebelik olup olmadığı
* Daha önce doğum veya Tüp bebek yönteminin başarı şansından bahsederken, öncelikle tedavi gören çiftin kendi özel şartlarını göz önüne almak gerekir. Bu şekilde bakıldığında, gebelik oranları bazı gruplarda % 5-10, bazılarında %25-40, bazı gruplarda ise % 50-70 olmaktadır. Çok küçük bir hasta grubunda ise gebelik elde etmek mümkün olmamaktadır.

Merkeze dikkat

Her merkezin tüp bebek için bir ortalama gebelik oranı vardır. Ama hep genç ve kısırlık sebebi kolayca aşılan hastaları programa alan bir merkezin oranı çok yüksek olabilir. Gebeliğin zor elde edildiği hastaları kabûl eden bir merkezde ise gebelik oranları düşük olabilir. Bir merkezi değerlendirirken ne tür hastaları kabûl ettiğini de göz önüne almak gerekir.

Laboratuvar önemli

Tüp bebek merkezinin laboratuar şartları da başarı şansını etkileyen önemli faktörlerdendir. Tüp bebekte başarı, bilinen faktörlerin yanında bilinmeyen faktörlerin de etkisi altındadır.

Önemli faktörler

* Kadın yaşı 40 ve üzeri isegebelik oranları % 10-20 civarına inebilir.
* Erkekte azospermi, hücrele-rin yapım aşamasındaki bir durumla ilgili ise, gebelik oranı % 10-40 arasında değişebilir.
* Hem kadın yaşı ileri, hem deazospermi varsa gebelik oranı % 0-20 arasında olabilir.
* Daha önce düşük varsa başarı sansı azalabilir.
* Her şeyin normal olduğu vakalarda tüp bebek denemelerine rağmen gebelik olmayabilir. Bazense tedaviye ara verildiğinde gebelik kendiliğinden olabilir.

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