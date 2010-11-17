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Yaşam

Gebe pilatesi devlet hastanesinde

Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı ve Eğitim Hastanesi'nde "gebe pilates" hizmeti başladı.

17 Kasım 2010 02:00

T24- Sağlık Bakanlığı'na bağlı  Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı ve Eğitim Hastanesi'nde doğumu kolaylaştırmak için "gebe pilates" hizmeti başladı. Hastaneye rutin kontrole gelen her hamile kadın, bekleme süresini pilates yaparak değerlendirebilecek.


Son yıllarda dünyada Madonna, Türkiye'de Ebru Şallı ile ismini duyuran pilates resmen devlet tarafından kabul gördü. Hamilelik süresince pilates yaparak düz bir karınla taburcu olan Ebru Şallı'nın pilates mucizesi Sağlık Bakanlığı'na da ilham verdi. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı ve Eğitim Hastanesi normal doğumu kolaylaştırmak ve teşvik etmek için hastalarına ücretsiz "gebe pilates" eğitimi vermeye başladı. Bugüne kadar sadece özel hastanelerde uygulanan sisteme göre, hastaneye rutin kontrole gelen her hamile kadın, isterse bekleme süresini pilates yaparak geçirebilecek. Gebe Pilates merkezi için Sağlık Bakanlığı tarafından özel olarak istihdam edilen Klinik Pilates Uzmanı Büşra Göker, pilatesin gebelerde duruş bozukluklarını düzelterek, bel, sırt omuz ağrılarını azaltmanın yanı sıra bebeğin anne karnında daha iyi beslenmesini sağladığı, doğum sancı süresini azalttığı ve doğum sonrası karın sarkmalarını engellediğini de söyledi. 15'inci haftadan itibaren tüm hamilelerin doktor onayı alarak pilates uygulamasına başlayabileceğini belirten Göker, "Ancak hamileler için normal pilates merkezlerini önermiyoruz. Mutlaka doktor onayı ile vücut analizi yapılarak ve fizik tedavi uzmanı eşliğinde yapılmalıdır" dedi.


KOCAYA DA EĞİTİM


Doğum stresi yaşayan gebeler için 7/24 psikolog desteğinin sağlandığı hastanede doğuma 2 hafta kala eşlerle birlikte doğum eğitim hizmeti de veriliyor. Fizyoterapist Serkan Pekçetin, isteyen baba adaylarının da katıldığı doğum eğitiminde, eşlere doğum sürecinde nelerin yaşanacağını, sancıların ne sıklıkla geleceğini, doğum esnasında ne yapılması gerektiğini anlattıklarını söyledi. Pekçetin, "Baba adayının her sancıda hastaneye koşturmasına gerek kalmayacak. Babalar da bilinçlenecek" diye konuştu.


PİLATES NEDİR?


Joseph Pilates'in "kontroloji" adını verdiği metodu, zihin ve beden bütünlüğü öngören denge nefes ve hareket sistemlerinin sentezi anlamına geliyor. Kemikleri hayat boyu korumak için kas güçlendirir. Özellikle içsel karın kaslarının kuvvetlendirilmesi esasına dayanıyor. Madonna ve Julia Roberts sıkı pilatesçiler...

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