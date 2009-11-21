GDO'lu ürünlerde yönetmelik değişikliği

T24 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, tartışmalı Genetiği Değiştirilmiş Organizma içeren ürünler yönetmeliğini değiştirdi.



NTV'den Ahmet Ergen'in haberine göre GDO yönetmeliğindeki değişikliğin getirdiği en önemli yenilik, 26 Ekim'den sonra başlayan denetimlerle ilgili. Gümrük kapılarında oluşan yığılmaların ardından ithalatçı şirketler, yönetmelikte değişiklik taleplerini hükümete iletmişti. Başta olumlu karşılık bulamayan bu taleplere rağmen yeni yönetmelik, denetimlerde "kısmi" bir yumaşama getirdi.



26 Ekim'den önce kontrol belgesi alınmış ürünler, Avrupa Birliği'nin kabul ettiği kriterlere de uygun olmak koşuluyla 1 Mart 2010'a kadar Türkiye'ye risk değerlendirmesi yapılmadan girebilecek. Bu hüküm, halen gümrük kapılarında bekleyen birçok ürünün bugünden itibaren Türkiye'ye giriş izni almasını sağlıyor.



Önemli bir değişiklik de etiketleme zorunluluğunda yapıldı. Yönetmeliğin ilk hali, GDO'lu ürünlerin etiketlenmesinde "İzin verilen GDO'lu ürünün binde dokuz oranını aşması" şartı getiriyordu. Yeni yönetmelikten "binde dokuz" hükmü çıkarıldı. "İzin verilen GDO'lu gıdaların" etiketlerinde, "Genetik olarak değiştirilmiş" ibaresi her durumda bulunacak.



GDO'lu ürünlerin ithalatı, piyasaya sürülmesi ve ihracatı dışında "transit geçişi", yönetmelik hükümlerine uygunluk kapsamından çıkarıldı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde GDO'lu ürünlerin Türkiye'den transit geçişi yapılabilecek.



GDO ile ilgili bilimsel araştırmayı yapacak kurulların oluşumunda bakanlık ve bağlı kuruluşları da devre dışı bırakıldı. Uzmanlar listesi sadece üniversiteler, TÜBİTAK ve araştırma kuruluşlarının öğretim üyesi ve uzmanlarından oluşacak.



GDO'lu ürünlerin üretildiği ülkenin yetkili otoritesinden belge istenmesini öngören yönetmelik hükümlerine de bir ekleme yapıldı. Bu belgeye ek olarak uluslararası akredite bir laboratuardan alınmış analiz raporu da istenebilecek.