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GDO'lu pirinç Tekirdağ'da

Hayati Yazıcı GDO'lu pirinçlerle ilgili olarak, "Tekirdağ'da da bu tür pirinç ithalatı yapıldığı bilgisine ulaşıldı" dedi

11 Nisan 2013 15:09

Mersin'de 23 ton GDO'lu pirince el konulmasının ve 8 kişinin tutuklanmasının ardından, Gümrük Bakanı ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı "Tekirdağ'da da bu tür pirinç ithalatı yapıldığı bilgisine ulaşıldı" dedi.

Kanserojen Kadminyum maddesi ihtiva eden, ve tümor yaratma riski yüksek olan GDO'lu pirinç soruşturması kapsamında Tiryaki Agro, Tat bakliyat ve Göze tarım şirketlerinin sahiplerinin ve üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 8 kişi "biyolojik terör" ve "kaçakçılık" suçlamaları ile tutuklanmıştı.

Soruşturma dosyasına giren İTÜ raporunda ürünlerin taşınması ve depolanması sırasında GDO bulaşmış olma ihtimaline karşı, pirinçlerin steril su ile iki kez yıkanarak analiz yapıldığı ifade edilmişti.

Mersin'den gelen bu haberlerin ardından şimdi de Tekirdağ'da benzer bir olay yaşandı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Yazıcı, konuytla ilgili şunları söyledi:

"Biz gümrük kapılarımızda, kara, hava, deniz her neresiyse koruyucu,  kollayıcı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mersin'deki olaylarla ilgili savcılığın gizlilik kararı var. Yargı  süreci devam ediyor. Aynı olayla ilgili, 'başka limanlardan başka yerlerden  ithalat olmuş mu?' şeklindeki çalışmalar sonucu, Tekirdağ'da da bu tür ithalat  yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Konu savcılıkla paylaşıldı. Bizim bu olayla ilgili kolluk görevini, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, emniyetle  koordineli şekilde sürdürüyor. Bu ürünlerin ne olacağıyla ilgili özel kanun var.  Tabii yargı sonucu, kanun çerçevesinde değerlendirmeleri yapacağız."

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