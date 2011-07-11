-GDO'LU MISIR OPERASYONU MECLİSE TAŞINIYOR BANDIRMA (A.A) - 11.07.2011 - CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, GDO'lu mısır operasyonunu, vereceği soru önergesiyle TBMM gündemine taşıyacağını açıkladı. Bandırma Limanı'nda 16 Mayıs 2011'de Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen ''Osama'' ve ''Volgabolt'' isimli gemilere gümrük ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 bin 600 ton GDO'lu mısır ele geçirildiğini anımsatan Havutça, mısırların, biri Bursa diğeri Balıkesir'de yerleşik 2 firma tarafından ithal edilmek istendiğinin belirlendiğini söyledi. Mısırların ithalatı için alınması gereken kontrol belgesinde 'GDO yoktur' şeklinde rapor verildiğini kaydeden Havutça, şöyle konuştu: ''Balıkesir Tarım Müdürlüğünde görevli 2 kişi ile ithalatçı firmaların yöneticilerinin de aralarında bulunduğu toplam 14 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Tarım Bakanlığı, GDO'lu mısır operasyonu ve soruşturmanın sonuçlarının kamuoyuyla paylaşmalıdır.'' Havutça, hayvan yemi olarak yurda girişine izin verilen üç soya geni için belirlenen kuralların Tarım Bakanlığı tarafından uygulandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Buna göre bakanlık Biyogüvenlik Kanununun yürürlüğe girdiği günden bugüne ithal edilen soya miktarı, bu soyaların hangi yem fabrikalarına, son tüketim ve dağıtım yerleri de dahil olmak üzere nerelere ulaştırıldığı, kayıt ve izleme altında olan ithalatın gıda veya başka bir amaçlı olarak ya da tohum olarak kullanılıp kullanılmadığı kamuoyuna açıklanmalıdır.'' 2010 yılı Mart ayı içinde kabul edilen Biyogüvenlik Kanunu ile GDO üretimi, GDO'lu tohum ithalatı, kullanımı ve ticaretinin yasaklandığını ifade eden Havutça, ''Ancak, kanun 3 ay sonra yürürlüğe girdi. Bu süre içinde Türkiye'ye giren GDO'lu ürünlerin bakanlık tarafından tespit edilip edilmediği bilinmemektedir. Tohum ithali yapılan gümrük kapılarında, ürünlerin, GDO ile ilişiği bulunup bulunmadığı hangi bilimsel çalışmalarla gerçekleştirildiği, bakanlığın bu bilimsel ve teknik çalışmaları yapacak olanaklarının bulunup bulunmadığı kamuoyuyla paylaşılmalıdır'' dedi.