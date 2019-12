'GDO kuralları sigara için de geçerli olsun'

Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi, sigaralardaki tütün ve katkı maddelerinin de genetiğinin değiştirilmiş olabileceğini belirtti, GDO kurallarının sigaralar için de geçerli olmasını istedi.



Komiteden yapılan açıklamada, sigaralarda kullanılan tütün ve katkı maddelerinin de genetiğinin değiştirilmiş olabileceğine dikkat çekildi.



''Çok uluslu sigara üreticilerinin 1980'li yıllardan beri tütün bitkisinin genetiğini değiştirerek daha çok ürün elde etmek, nikotin düzeyini değiştirmek için çalışmalar yaptıkları, biyo-teknoloji firmaları satın aldıkları veya yeni biyo-teknoloji firmaları kurduklarının bilindiği'' anlatılan açıklamada, şöyle denildi:



''ABD mahkemelerine yansımış belgelerde, sigara endüstrisinin toplumda GDO kaygılarını gidermek için girişimlerinin olduğu, çeşitli ülkelerde GDO kanunlarını inceledikleri, sigaralara kattıkları GDO teknolojisi ile yapılmış tatlandırıcı ve sosların laboratuvarlarda saptanma olasılıklarını araştırdıkları yer almaktadır. Yine bu belgelerde, bir sigara şirketinin kendi geliştirdiği gen teknolojisi ile ürünler elde ettiği ve başka ülkelere de bu konuda üretim desteği verdiği yer almaktadır.''



Sigaralardaki tatlandırıcı ve soslar



Japonya, Güney Kore, Zimbabwe gibi ülkelerde, Türkiye'de tütün tarımında kullanılmayan GDO teknolojisinin kullanıldığı kaydedilen açıklamada, ''her yıl giderek artan tütün yaprağı alımımız bu yıl 83 milyon kilograma ulaşmış ve hangi ülkelerden nasıl bir teknoloji ile üretilmiş tütün yaprağı satın aldığımız önemsenmemiştir'' görüşü ifade edildi.



Sigaralarda kullanılan mısır şurubu, sukroz, kakao gibi genetiği değiştirilmiş bitkilerden elde edilen tatlandırıcı ve sosların sağlığa etkilerinin de yasal uyarı veya beyan konusunda dikkate alınması gerektiği belirtildi.



Tütün kullanımının her şekliyle ve her ürün ile öldürücü olduğu vurgulanan açıklamada, Türkiye'ye dışarıdan giren tütünlerin ve katkı maddelerinin ilave riskler yaratabileceği kaygısıyla yiyecek maddelerine uygulanacak GDO kurallarının sigaralar için de geçerli olması ve sigara endüstrisinden bağımsız kurulmuş bilimsel laboratuvarların hem tütün hem de katkı maddelerinin analizlerini yapmak üzere donatılması gerektiği belirtildi.