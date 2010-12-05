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Dünya

GBAGBO'NUN CUMHURBAŞKANI İLAN EDİLMESİNE KINAMA ABUJA (A.A)

05 Aralık 2010 17:59

-GBAGBO'NUN CUMHURBAŞKANI İLAN EDİLMESİNE KINAMA ABUJA (A.A) - 05.12.2010 - Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu, Fildişi Sahilleri'nde Laurent Gbagbo'nun cumhurbaşkanı ilan edilmesini kınadı ve bölge liderlerinin acilen toplanmasını istedi. Topluluğun yayımladığı bildiride, acil toplantının, Nijerya'nın başkenti Abuja'da salı günü yapılacağı belirtildi. Bildiride, topluluğa üye olan Fildişi Sahilleri'ndeki durumun anormalliği karşısında duyulan hayalkırıklığı ve endişenin ifade edilmek istendiği kaydedildi.  Gbagbo, Merkez Seçim Komisyonu'nun kararını kabul etmemiş, yetkinin, Anayasa Konseyi'nde olduğunu bildirmiş, Anayasa Konseyi de seçimi Gbagbo'nun kazandığını bildirmişti.  BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve BM Güvenlik Konseyi de Alassane Uattara'nın seçimi kazandığını tanıdıklarını açıklamıştı.

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