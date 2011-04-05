-GBAGBO YANLILARINDAN ÇATIŞMALARI DURDURMA KARARI ABİDJAN (A.A) - 05.04.2011 - Fildişi Kıyısı'nda devlet başkanlığını bırakmayan Laurent Gbagbo'ya bağlı güçlerin, çatışmaları durdurma kararı aldığı bildirildi. Gbagbo'ya bağlı güçlerin komutanı Philippe Mangou, Abidjan'da Fransızların bazı mevzilerine ve stratejik köprülere düzenlediği bombardımanın ardından, uluslararası toplumun devlet başkanı olarak tanıdığı Alassane Uattara'ya bağlı güçlerle çatışmaları durduklarını ve BM'ye ateşkes çağrısında bulunduklarını belirtti. Bir ateşkesin, halkın ve askerlerin korunmasına olanak sağlaması gerektiğine dikkati çeken Mangou, BM'den yağmalama eylemlerinin engellenmesini istediklerini belirtti. Bu arada bir diplomat, Alassane Uattara'ya bağlı güçlerin, sığınakta olduğu bildirilen Gbagbo'nun devlet başkanlığı rezidansını ele geçirdiğini belirtti. BM ve Fransız güçleri, dün devlet başkanlığı sarayı ile Gbagbo'nun cephaneliklerine yoğun saldırı düzenlemişti. Fransız ordusu, yaklaşık 1400 Fransız ve yabancının, Fildişi Kıyısı'nda Fransızlara ait bir askeri kampta toplandığını bildirdi. Ordu açıklamasında, ağır silahlı çatışmaların yeniden başladığı belirtilirken, üçte birini Fransızların oluşturduğu 1400 kişinin Abidjan yakınlarındaki Port-Bouet'deki Fransız askeri kampında toplandığı ifade edildi. Açıklamada, bu kişilerin Fransız kuvvetlerinin koruması altında bulunduğu da kaydedildi.