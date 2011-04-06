-GBAGBO: TESLİMİYETİ DEĞİL, ATEŞKESİ GÖRÜŞÜYORUZ PARİS (A.A) - 06.04.2011 - Fildişi Kıyısı'nda seçimi kaybetmesine rağmen devlet başkanlığını bırakmayan Laurent Gbagbo, kendisine bağlı güçlerin teslim olmayı değil, ateşkesi görüştüğünü söyledi. Gbagbo, Fransız LCI televizyonuyla kurduğu telefon bağlantısında, Fransız güçlerinin doğrudan saldırılarının ardından ateşkesi görüşmeye başladıklarını belirtti, ancak kendisinin teslim olmaya hazır olduğu yolundaki açıklamaları yalanladı. Kasım ayında yapılan seçimin galibinin kendisini olduğunda ısrar eden Gbagbo, uluslararası toplumun seçimin galibi olarak tanıdığı Alassane Uattara'ya görüşme çağrısında bulundu. Gbagbo dün akşam yaptığı açıklamada, müzakerelerin devam ettiğini, müzakere konusununsa "seçimi kimin kazandığı" olduğunu söyledi. Laurent Gbagbo, Fransa'nın ülkesine doğrudan müdahalesini de eleştirdi. Uattara'ya bağlı güçler ülkenin en büyük kenti Abidjan'da devlet başkanlığı rezidansı ve pek çok önemli noktaya saldırılar düzenlemiş, Fransa da Gbagbo'nun teslim olmasının beklendiğini bildirmişti.