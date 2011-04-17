-GBAGBO KORHOGO KASABASINDA TUTULUYOR ABİDJAN (A.A) - 16.04.2011 - Fildişi Kıyısı'nın Pazartesi günü gözaltına alınan devrik Devlet Başkanı Laurent Gbagbo'nun, ülkenin kuzeyindeki Korhogo kasabasında BM korumasında olduğu bildirildi. Eski Dışişleri Bakanı Alcide Djedje, Gbagbo'nun yanı sıra eski hükümetten 3 bakanla bazı milletvekillerinin, demokratik yolla seçilerek devlet başkanlığını kazanan Alassane Ouattara hükümetiyle Perşembe günü varılan anlaşma gereği, Korhogo'da BM korumasında olduğunu söyledi. Gbagbo, Kasım ayında yapılan devlet başkanlığı seçimini Ouattara'ya karşı kaybetmesine rağmen görevini devretmeyi reddetmiş, aylarca süren karışıklık ve çatışmalardan sonra batının desteklediği Ouattara'ya bağlı güçler Gbagbo'yu tutuklamıştı.