-GBAGBO İLE GÖRÜŞMELER ÇIKMAZDA PARİS (A.A) - 06.04.2011 - Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, BM ve Fransa yönetiminde yapılan ve Fildişi Kıyısı'nda Laurent Gbagbo'nun devlet başkanlığı koltuğunu bırakmasını amaçlayan müzakerelerin başarısızlığa uğradığını belirtti. Juppe, parlamentoda yaptığı açıklamada, ''Laurent Gbagbo ve ülke yetkilileri arasında saatlerce süren müzakereler, Gbagbo'nun uzlaşmaz tutumu nedeniyle başarısızlığa uğradı'' dedi. -"GBAGBO'NUN AYRILMASINDAN BAŞKA GÖRÜŞECEK BİR ŞEY YOK" Öte Alain Juppe, Fildişi Kıyısı'nda devlet başkanlığını bırakmayan Laurent Gbagbo'yla ayrılmasından başka görüşecek bir konu olmadığını belirtti. Juppe, Fransız Info radyosuna verdiği demeçte, görüşülecek tek konunun Gbagbo'nun ayrılma koşulları olduğunu söyledi. Fransız Bakan, Gbagbo ve ailesinin bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için BM'ye talepte bulunduklarını, bundan sonra görüşülecek tek konunun bu olduğunu kaydetti. Juppe, Gbagbo'nun yargılanıp yargılanmayacağı konusuna sadece Uluslararası Ceza Mahkemesinin karar verebileceğini de belirtti. Juppe, Gbagbo'nun Moritanya'ya sürgün edilmesine ilişkin bir soruya ise bunun konuyla ilgisi olmadığı cevabını verdi. Fransız yetkilileri dün Gbagbo'nun, ülkenin en büyük kenti Abidjan'da devlet başkanlığı rezidansına ve diğer önemli hedeflere saldırıların ardından teslim olmayı görüştüğünü söylemişti, ancak Gbagbo ateşkes konusunu görüştüklerini, teslim olmayacağını belirtmişti. Fildişi Kıyısı'nda kasım ayında yapılan devlet başkanlığı seçimini, uluslararası toplumun da tanıdığı Alassane Uattara kazanmasına rağmen, Gbagbo hala koltuğunu bırakmadı. Gbagbo'ya bağlı güçler son günlerde ülkedeki pek çok kenti ele geçirerek Abidjan'da da üstünlüğü sağladı. -"GRABO'YU ÖLDÜRMEYİN EMRİ"- Fildişi Kıyısı'nda uluslararası toplumun Devlet Başkanı olarak tanıdığı Alassane Uattara'ya bağlı güçlere, devlet başkanlığını bırakmayan Laurent Gbagbo'yu öldürmemeleri emri verildiği bildirildi. Uattara'nın sözcüsü Patrick Achi, bugün devlet başkanlığı rezidansına baskın düzenleyen Alassane Uattara'ya bağlı güçlere, Gbagbo'yu öldürmemeleri yönünde emir verildiğini açıkladı. Sözcü, "Alassane Uattara, Gbagbo'nun canlı yakalanması yönünde talimatlar verdi, çünkü onu adalet önüne çıkarmak istiyor" dedi.