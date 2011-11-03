-Gazze'ye yeni filonun yola çıktığı bildirildi GAZZE (A.A) - 02.11.2011 - İlaç taşıyan bir filonun Gazze'ye doğru yola çıktığı bildirildi. Filistin Maan Haber Ajansı'na göre, ''Tahrir'' adlı Kanada gemisi ile ''Saoirse'' adlı İrlanda gemisi bugün yola çıktı. Gemiler şu anda uluslararası sularda ve Gazze'ye doğru ilerliyor. 5 ayrı ülkeden 27 aktivist ile 30 bin dolarlık ilaç taşıyan gemilerin cuma günü Gazze'de olması bekleniyor. Haberde, gemilerin Fethiye'den yola çıktıkları, daha önceki girişimlerin İsrail tarafından sabote edildiği için bu girişimin gizli tutulduğu belirtildi. AA'ya konuşan Hamas Sözcülerinden Fevzi Barhum da gemilerden haberdar olduğunu ancak ayrıntılı bir bilgiye sahip bulunmadığını belirtti. İsrail, Mayıs 2010'da yola çıkan filoya müdahale etmiş, 9 Türk vatandaşını öldürmüştü. Bu seneki girişimler de sabotaj ve Yunanistan'ın izin vermemesi üzerine sonuçsuz kalmış, başka bir filoya da İsrail müdahale ederek Gazze'ye gitmesini önlemişti. -Dışişleri: 'Gemiler rotalarının Rodos olduğu bildiriminde bulunmuşlar" İSTANBUL (A.A) - 02.11.2011 - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal, Türkiye'den Gazze'ye doğru yola çıktığı belirtilen gemilerin limandan ayrılırken rotalarının Rodos olduğunu bildirdiklerini ve gemilerde Türk vatandaşının bulunmadığını söyledi. AA muhabirinin Gazze'ye Türkiye'den iki gemilik bir filonun çıkıp çıkmadığını sorması üzerine Ünal, Fethiye'den bugün ayrılan iki geminin bayrağı, bandırası, kaptanı ve yolcularının tamamının yabancı olduğunu belirtti. Ünal, gemilerden birinin ABD, diğerinin Komor bandıralı, kaptanlarının ise Yunan olduğunu ifade ederek, başka bir yerden Türkiye'ye gelen 12'şer yolcu taşıyan iki yatın Türkiye'den usulüne uygun bildirim yaparak ayrıldığını kaydetti. Selçuk Ünal, ''Gemiler ayrılırken liman makamlarına rotalarının Rodos olduğu bildiriminde bulunmuşlar. Her iki yatta da Türk vatandaşı bulunmamaktadır'' dedi.