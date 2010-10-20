T24 LogoT24 Logo
Dünya

GAZZE'YE YARDIM KONVOYU YOLA ÇIKTI ŞAM(A.A)

20 Ekim 2010 15:47

-GAZZE'YE YARDIM KONVOYU YOLA ÇIKTI ŞAM(A.A) - 20.10.2010 - Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere biraraya gelen gönüllülerden oluşan yardım konvoyunu taşıyan gemi, 16 günlük bekleyişin ardından dün gece Lazkiye limanından ayrıldı. Gemiyi limandan uğurlayanlar arasında Filistin'e Özgürlük Hareketi lideri eski İngiliz Parlamenter George Galloway'in yanı sıra Suriyeli yetkililer yer aldı. Suriye'ye, konvoya verdiği destekten dolayı teşekkür eden Galloway, "Gazze'ye yardım konvoylarının devam edeceğini ve ileriki dönemde yardımların hava yolu ile ulaştırılması için çalışma başlattıklarını" belirtti. Gazze'ye sağlık ve giyim gibi temel ihtiyaçlara yönelik malzeme taşıyan geminin, Mısır'ın El Ariş Limanı'na ulaşmasının ardından, malzemelerin Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye götürülmesi planlanıyor. Konvoy, yaklaşık 4 Ekimden beri Lazkiye limanında, konvoyu taşıyacak olan Malta bandıralı gemi ise Kıbrıs'ta Mısır'dan geçiş izni bekliyordu. Mısırlı yetkililer daha önce sınır dışı ettikleri Galloway'e ve çeşitli gerekçelerle 18 gönüllüye geçiş izni vermedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24