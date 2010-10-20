-GAZZE'YE YARDIM KONVOYU YOLA ÇIKTI ŞAM(A.A) - 20.10.2010 - Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere biraraya gelen gönüllülerden oluşan yardım konvoyunu taşıyan gemi, 16 günlük bekleyişin ardından dün gece Lazkiye limanından ayrıldı. Gemiyi limandan uğurlayanlar arasında Filistin'e Özgürlük Hareketi lideri eski İngiliz Parlamenter George Galloway'in yanı sıra Suriyeli yetkililer yer aldı. Suriye'ye, konvoya verdiği destekten dolayı teşekkür eden Galloway, "Gazze'ye yardım konvoylarının devam edeceğini ve ileriki dönemde yardımların hava yolu ile ulaştırılması için çalışma başlattıklarını" belirtti. Gazze'ye sağlık ve giyim gibi temel ihtiyaçlara yönelik malzeme taşıyan geminin, Mısır'ın El Ariş Limanı'na ulaşmasının ardından, malzemelerin Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye götürülmesi planlanıyor. Konvoy, yaklaşık 4 Ekimden beri Lazkiye limanında, konvoyu taşıyacak olan Malta bandıralı gemi ise Kıbrıs'ta Mısır'dan geçiş izni bekliyordu. Mısırlı yetkililer daha önce sınır dışı ettikleri Galloway'e ve çeşitli gerekçelerle 18 gönüllüye geçiş izni vermedi.