Gazze'ye yardım götüren Türk gemisi İsrail'e ulaştı

Türkiye’den Gazze’ye yardım götüren Lady Leyla gemisi İsrail’in Aşdod Limanı’na ulaştı.

Türkiye ile İsrail arasında varılan mutabakatın ardından, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine insani yardım götürmek için cuma günü "İyilik gemisi Gazze yolunda" sloganıyla Mersin Uluslararası Limanı'ndan yola çıkan Lady Leyla gemisi, İsrail'in Aşdod Limanı'na ulaştı.

Üst düzey karşılama

Gemiyi, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Cem Utkan, Büyükelçilik Müsteşarı Yavuz Kaymak, İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Oren Rozenblat ile diğer ilgililer karşıladı.

Gemide, AFAD ve Türk Kızılayı'nın çalışmasıyla toplanan, içerisinde değeri 25 milyon lirayı bulan, 13 bin 775 gıda kolisi, 5 bin ton un, 3 bin ton şeker, 2 bin ton pirinç, 500 ton ayçiçek yağı, 100 bin giysi, 20 bin ayakkabı, 10 bin 104 oyuncak ve bin 500 bebek bezinden oluşan yaklaşık 11 ton yardım malzemesi bulunuyor.

Koordinasyon Kızılay'da

Malzemeler, indirme işleminin tamamlanmasının ardından, Türk Kızılayı'nın koordinesinde Gazze'ye götürülüp ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan

Mavi Marmara'ya saldırı ilişkileri bitirmişti

Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan Mavi Marmara gemisine 31 Mayıs 2010’da uluslararası sularda İsrail’in düzenlediği ve dokuz Türk’ün öldürülmesiyle sonuçlanan saldırıdan sonra Ankara-Tel Aviv ilişkileri kopma noktasına gelmişti.

Saldırının ardından Tel Aviv'deki büyükelçisini çeken Türkiye, ilişkilerin normalleşmesi için resmi özür, öldürülenler ve yaralananlar için tazminat ve Gazze’ye yönelik ablukanın kaldırılmasını şart koştu.

Başbakan Binali Yıldırım ve İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu mutabakatın detaylarını geçtiğimiz günlerde eşzamanlı olarak kameraların karşısına çıkarak açıklamıştı.