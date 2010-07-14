-GAZZE'YE YARDIM GEMİSİ YOLA DEVAM EDİYOR TEL AVİV (A.A) - 14.07.2010 - İsrail ordusu, Gazze'ye yardım götürmek üzere yola çıkan, ancak İsrail donanmasının karşı çıkması üzerine Mısır'ın El Ariş Limanı'na yönelen Libya gemisinin, motorundaki arızanın giderilmesinden sonra yoluna devam ettiğini bildirdi. İsrail ordu radyosunun haberine göre, geminin bu akşam saatlerinde Mısır'a varması bekleniyor. Haberde, geminin rotasında yeni bir sapma olmaması için yakın takipte olunduğu, İsrail hücumbotlarının gerekirse gemiyi ele geçirmeye hazır olduğu belirtildi. Ordu radyosunun haberine göre, Libyalı bir kaynak, İsrailli yetkililerin denizde herhangi bir çatışmayı önlemek amacıyla geminin organizatörleri arasında bulunan, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğullarından Seyfül İslam ile dolaylı bir şekilde bağlantı kurduğunu söyledi. Kaddafi'nin oğlu Seyfül İslam, gemiyle yardımın organizatörlerinden Kaddafi Uluslararası Yardım ve Geliştirme Vakfının yöneticiliğini yapıyor. Öte yandan, Gazze Ablukayı Karşı Halk Komitesi Başkanı, bağımsız milletvekili Cemal Hüdari, Gazze Şeridi'ne abluka devam ettiği sürece "İntifada gemileri" olarak adlandırdığı gemi seferlerinin durmayacağını söyledi. -"TAKTİK DEĞİŞTİRDİLER"- Bu arada, İsrail'in istihbarat kuruluşlarından sorumlu Devlet Bakanı Dan Meridor, İsrail'in Gazze karasuları üzerindeki kontrolüyle ilgili olarak bazı yeni önlemler üzerinde çalıştıklarını bildirdi. Meridor, "İsrail'in düşmanlarının taktik değiştirdiğini ve klasik silahlı mücadele yerine uluslararası kamuoyunu etkileme savaşına geçtiklerini" söyledi. İsrailli Bakan, "bu tür faaliyetlerin İsrail'i şiddet uygulayan bir ülke olarak gösterme girişimi olduğunu" belirtti.