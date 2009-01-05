Gazze'ye ölüm 'ahtapot bombasıyla' geliyor

İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik 'Dökme Kurşun Operasyonu', birinci haftasını doldurduğu önceki akşam yeni bir boyut kazandı. İsrail ordusu, bir haftadır, önce havadan ve denizden, ardından karadan bombaladığı 1.5 milyon nüfuslu Gazze Şeridi’ne dört koldan girdi. Binlerce İsrail askeri; tankların, helikopterlerin, istihkam ve istihbarat birliklerinin ve topçuların desteğiyle, Hamas’ın iktidarda olduğu bölgeyi, Gazze şehrinin güneyinden ikiye ayırdı.Kuşatılan Gazze’nin otoyol bağlantısı kesilirken, İsrail uçakları, Hamas’ın güneydeki Refah civarında bulunan silah kaçakçılığı tünellerini ve mühimmat depolarını da vurdu. Hamas’ın kalelerinden Zeytun bölgesinin doğusunda da şiddetli çatışmalar yaşandı. Hamas militanları, açık alanda çatışmaya girmek yerine, kademeli olarak Gazze’ye ve diğer şehirlere çekilmeyi tercih etti. Çekilirken İsrail birliklerine havan topuyla ateş açıldı, yol kenarı bombaları patlatıldı, bubi tuzakları kuruldu. Hamas’ın amacının, İsrail askerini Gazze içine çekip bina bina gerilla savaşı yapmaya zorlamak olduğu belirtiliyor.Savaşın gerekçesi olarak gösterilen roket atışları ise dün de sürdü. Atılan 25 roketten biri, İsrail’in güneyindeki Sderot’ta yaşayan bir kadını yaraladı. Dün sabah saatlerinden itibaren Hamas militanlarıyla Gazze şehrinin dış mahallelerinde zaman zaman çatışan İsrail birlikleri, bir haftadır hava saldırılarıyla harabeye dönen şehre tank ateşi açtı. Tank mermileri bazı evlere ve bir alışveriş merkezine isabet etti, çoğu sivil 30 Filistinli öldü. AFP’ye göre dün ölen en az 32 Filistinli’den sadece 5’i Hamas militanıydı. Dokuz günlük operasyonda ölen Filistinlilerin sayısı, en az 80’i çocuk olmak üzere 527 oldu.İsrail ordusu dün bir askerinin öldüğünü ve 30’unun yaralandığı açıklarken, biri subay olan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu bildirdi. Hamas’ın, iki İsrail askerinin esir alındığına dair iddiası ise doğrulanmadı.Yüzlerce Gazzeli, sokakları cesetlerle dolan şehri dehşet içinde terketmeye çalışırken, bölgenin kuzeyindeki bir hastanede çalışan yabancı bir Kızılay doktoru durumu "kabus" olarak niteledi. Sivil kayıplarının çok fazla olmasının, ABD’nin desteğiyle Gazze Şeridi’ne son 40 yılın en büyük operasyonunu düzenleyen İsrail üzerindeki uluslararası baskıyı artırması bekleniyor. Hamas, "Gazze’nin İsrail’e mezar olacağını" öne sürerken, İsrailli yetkililer, kara harekatının "günlerce" sürebileceğini ve "gerektiğinde genişletilebileceğini" vurguluyor.İsrail hava kuvvetlerine bağlı savaş uçakları, vurulacak hedeflerin yakınına önce "beyaz fosfor mermisi" atıyor. İsrail’in "hedefi aydınlatmak veya gizlemek" amacıyla iki yıl önce Lübnan’da da kullandığı mermiler tartışma yaratmıştı. Düştüğü yeri yakan mermilerin "kimyasal silah" kabul edilip yasaklanması gerektiğini öne sürenler var.Normalde alçak irtifadan bırakılan fosfor mermilerini İsrail ordusunun iki gündür yüksek irtifadan bırakması da, yeni bir taktiğe işaret ediyor olabilir. Bu silahın, ses bombaları ve duman bombaları gibi psikolojik bir etkisi de bulunuyor.Uçaklardan atılan bombalar, konfeti misali havada saçılıyor ve düşerken çok geniş bir alana yayılıyor. İşte bu görüntüler korkunç bir şüphe uyandırıyor. İşte bu görüntüler, akla misket bombalarını getiriyor. Bölgeden bu fotoğrafları geçen Reuters ajansı, bunlara "bomba" ya da "füze" demiyor. İngiliz medyasında resimaltlarında "İsrail, uçaklarından ateşlenen silah sistemleri" yazıyor.Böylelikle her metrekareye ölüm kusuluyor. İsrail'in kullandığı silahlar hakkında herhangi bir açıklama yok.'Salkım bombası' olarak da adlandırılan misket bombası, “bomba içinde bomba” olarak biliniyor. Hedefe atıldığında ana bomba infilak edince içindeki misket büyüklüğündeki minik bombacıklar dağılarak çevreye saçılıyor ve arka arkaya patlıyor. Etki alanı geniş olduğundan verdiği zaiyat da büyük oluyor. Hem silaha hem insana hem de maddeye karşı etkili.Her bombanın içinde 202 bombacık var. Patladığında her bombacıktan 2 bin şarapnel parçası çıkabiliyor ve 73 m. yarıçapındaki bir alana etki ediyor.Bombacıklar patlamadan kaldığında kara mayınları kadar tehlikeli olabiliyor. Bu yüzden de güdümlü değil, ‘aptal bomba’ kategorisinde sayılıyor. Bu bombaların 10'da biri hiç patlamayabiliyor ve aylar, hatta yıllarca fark edilmeden düştükleri yerlerde üzerilerine basılmayı bekliyor ve siviller, için tehlike oluşturabiliyor.Konvansiyonel olmayan silahlar kategorisinde yer alan "misket bombaları"nın kullanımı yasak.