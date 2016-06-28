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Gazze'ye ilk yardımı Lady Leyla götürecek

Gazzeli çocuklara götürülmek üzere, 10 bin oyuncağı da taşıyacak

28 Haziran 2016 08:01

İsrail ve Türkiye arasında varılan mutabakatın ardından Lady Leyla isimli yardım gemisi, 1 Temmuz Cuma günü saat 12.00’da düzenlenecek tören ile Mersin Limanı’ndan Aşdod Limanı’na gönderilecek.

Hürriyet'ten Gizem Karakış, Mavi Marmara krizinin ardından ilk kez Gazze'ye gönderilecek yardım malzemelerini taşıyacak geminin detaylarına ulaştı. AFAD’dan edinilen bilgiye göre, gönderilecek geminin adı adı M/W Lady Leyla.

 

Oyuncaklar gidecek

 

Mersin’deki törene AFAD Başkanvekili Mehmet Halis Bilden’ın katılması bekleniyor. Törenin ardından ‘M/W Lady Leyla’ isimli gemi, Aşdod Limanı’na hareket edecek. 10 bin ton kapasiteli geminin kuru yük gemisi ile yardımların Aşdod Lima’nından Gazze’ye aktarılacağı bilgisi edinildi. Gemi Panama bandıralı.

Gazzeli çocuklara götürülmek üzere, AFAD’ın sağladığı 10 bin oyuncağı da taşıyan yardım gemisi, 10 bin gıda kolisini de Gazze’ye ulaştıracak. Gemi, Toprak Mahsülleri Ofisi’nin 5 bin ton un ve 2 bin ton pirinç yardımı ile Türk Kızılayı’nın 3 bin ton şeker yardımını da Gazze’ye götürecek.

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