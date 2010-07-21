-GAZZE'YE İLK ALIŞVERİŞ MERKEZİ TEL AVİV (A.A) - 21.07.2010 - Gazze Şeridi'nin ilk alışveriş merkezi Gazze kentinde hizmete girdi. Gazze'nin denize yakın mahallelerinden El Rimal'de açılan alışveriş merkezi büyük ilgi ve her gün Gazze Şeridi'ndeki kentlerden gelen yüzlerce kişiyi toplarken, iki katlı alışveriş merkezinde ilk katta fast-food restoranları ve hipermarket yer alıyor. Üst katta ise giysi, ayakkabı, aksesuar, mücevher ve çocuk mağazaları yer alıyor. Merkezi havalandırma sistemi de bulunan alışveriş merkezi, 24 saat özel güvenlik elemanlarına, güvenlik kameraları ile alarm sistemine ve otopark alanına sahip. Bir grup işadamı ve yatırımcı tarafından kurulan alışveriş merkezinde Adidas ve Lacoste gibi dünyaca ünlü firmaların mağazalarının da yer aldığı bildirildi. Türkiye, Amerika, Fransa ve hatta İsrail'den çok ve çeşitli ürünlerin bulunduğu merkez, müşterilerine bedava eve servis imkanı da sunuyor. Alışveriş merkezinin resmi açılışının geçen Cumartesi gecesi, bazı Hamaslı bakanların da katılımıyla yapıldığı öğrenildi. Açılışa katılan Sosyal Sorunlar Bakanı Ahmed Kurd, merkezin abluka koşulları altında sınır geçişlerinden ve tünellerden giren mallar ve Gazzeli tüccarlar aracılığıyla getirtilen ürünlerle, Gazzeliler'in ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olacağını belirtti. Kurd, ayrıca merkezin onlarca Filistinli aileye yeni iş imkanı sağlayacağını belirtti. Merkezde hali hazırda 50 Filistinli gencin çalıştığı ifade ediliyor.