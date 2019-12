-GAZZE'YE GİDEN GEMİ YUNANİSTAN'DA ATİNA (A.A) - 11.11.2010 - Gazze Şeridi'ne gitmek üzere dün Libya'dan hareket eden ve çeşitli ülkelerden on yardım görevlisini taşıyan gemi, kaptan tarafından rotası değiştirilerek Yunanistan'ın Pire limanına getirildi. Seyahati düzenleyen Londra merkezli ''Road to Hope'' (Umut Yolu) adlı kuruluştan yapılan açıklamada, geminin sahibi olan firmayla daha önce yapılan anlaşmaya uyulmadığı ve gemideki yardım görevlilerinin ''kaçırıldığı'' ileri sürüldü. Geminin operatörü olan Yunan firması ''Ionian Bridge Shipmanagement SA'' da aktivistlerin daha önce belirlenen bir Mısır limanına gitmek yerine, İsrailli güvenlik görevlileriyle çatışmaya girebileceklerini, firmanın bundan kaçınacağını açıkladı. ''Strofades IV '' adlı Yunanistan bandıralı gemide yedisi İngiliz, ikiSİ İrlandalı ve biri Cezayirli olmak üzere on yardım görevlisi ile Libyalı gümrük görevlileri ve başka görevliler bulunuyor. İngiltere Dışişleri Bakanlığı da olaydan haberdar olduğunu ve yakından ilgilenildiğini açıklamıştı.