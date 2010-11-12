T24 LogoT24 Logo
Dünya

GAZZE'YE GİDEN GEMİ YUNANİSTAN'DA ATİNA (A.A)

12 Kasım 2010 23:22

-GAZZE'YE GİDEN GEMİ YUNANİSTAN'DA  ATİNA (A.A) - 11.11.2010 - Gazze Şeridi'ne gitmek üzere dün Libya'dan hareket eden ve çeşitli ülkelerden on yardım görevlisini taşıyan gemi, kaptan tarafından rotası değiştirilerek Yunanistan'ın Pire limanına getirildi. Seyahati düzenleyen Londra merkezli ''Road to Hope'' (Umut Yolu) adlı kuruluştan yapılan açıklamada, geminin sahibi olan firmayla daha önce yapılan anlaşmaya uyulmadığı ve gemideki yardım görevlilerinin ''kaçırıldığı'' ileri sürüldü. Geminin operatörü olan Yunan firması ''Ionian Bridge Shipmanagement SA'' da aktivistlerin daha önce belirlenen bir Mısır limanına gitmek yerine, İsrailli güvenlik görevlileriyle çatışmaya girebileceklerini, firmanın bundan kaçınacağını açıkladı.   ''Strofades IV '' adlı Yunanistan bandıralı gemide yedisi İngiliz, ikiSİ İrlandalı ve biri Cezayirli olmak üzere on yardım görevlisi ile Libyalı gümrük görevlileri ve başka görevliler bulunuyor.  İngiltere Dışişleri Bakanlığı da olaydan haberdar olduğunu ve yakından ilgilenildiğini açıklamıştı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24