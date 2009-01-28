Gazze'ye asıl yardım BBC'den

* İngiliz Yayın Kurumu (BBC) ve ülkenin en büyük özel haber kanallarından SKY TV'nin yayımlamayı reddettiği Gazze'ye yardım çağrısı yapan tanıtım filminin, diğer TV kanallarında yayınlanmasıyla, İngiliz halkının yaptığı bağışların miktarı ikiye katlandı



* Önce BBC, daha sonra da Sky TV bu videoyu yayımlamayı reddedince, söz konusu görüntüler dünya kamuoyuna oturmuş ve basın sürekli olarak kampanyadan bahsetmeye başlamıştı.



Kanal 4 ve 5 televizyonlarıyla ITV'nin yayımladığı klip sonrasında gerçekleştirilenlerle birlikte, bağış miktarının 1 milyon sterline ulaştığı açıklandı.



Açıklamayı yapan Felaketlere Acil Müdahale Komitesi (DEC) adlı şemsiye kuruluş, Kanal 4 ve Kanal 5 televizyonlarıyla ITV'nin pazartesi gününden itibaren klibi yayımlamaya başladığına dikkat çekerken, bağışların ulaştığı noktadan büyük memnuniyet duyulduğunu, ada halkının acıların sonlandırılması için gerçekleştirdiği bağışların süreceğine inandıklarını bildirdi.



13 yardım vakfı ve kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu DEC'in hazırlattığı üç dakikalık klibin BBC'de yayımlanmayacağının ortaya çıkmasıyla büyük tartışmalar yaşanmış, sivil toplum kuruluşları ve halk yayın kuruluşunun kararını, kuruluşun binası önünde düzenlenen gösterilerle protesto etmişti.



Karar ayrıca 122 milletvekilinin hazırladığı bir soru önergesine de konu olmuş, BBC çalışanlarının büyük bölümünün de karardan rahatsız olduğu belirtilmişti.