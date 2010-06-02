Gazze'ye 2. filo hazırlanıyor!

T24- İsrail’in Gazze ambargosunu insani yardım gemileriyle denizden delmeye çalışan Avrupalı insani yardım örgütleri, ilk girişimlerin İsrail ordusunun kanlı baskınıyla sonuçlanmasına rağmen, ikinci filonun hazırlıklarını sürdürüyor."Gazze Kuşatmasını Sonlandırmak İçin Avrupa Kampanyası" tarafından yapılan açıklamada, "Özgürlük Filosu 2" için ilk 3 geminin parasının toplandığı duyuruldu.



İlk filonun uluslararası sularda "İsrail’in korsanlığına ve kanlı katliamına" hedef olmasına rağmen amaçlarından vazgeçmeyeceklerini bildiren Gazze Kuşatmasını Sonlandırma Kampanyası Başkanı Dr. Arafat Madi, birçok ülkeden daha çok gemiyle daha fazla yardım malzemesi ve insan taşıyacak ikinci filo oluşturulması için gelen çağrılara olumlu cevap verdiklerini, oluşturacakları yeni filonun birkaç hafta içinde Gazze yolunu tutacağını söyledi.







Madi, "yeni filoya özellikle Türk tarafının yarı resmi katılımı imkanını yok saymadıklarını" belirterek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, maliyeti ne olursa olsun Gazze’ye insani yardım göndermeye devam edeceklerini söylediğini hatırlattı.



İSRAİL BASININDAN İLGİNÇ İDDİA



İsrail'in en önemli gazetelerinden Jerusalem Post, İsrail'in Başbakan Erdoğan'ın Gazze'ye yardım götüren konvoyun yanına Türk donanmasını eşlik etmesi için yollayacağından korktuğunu söyledi. Gazetenin haberinde bir Türk yetkiliyle yapılan görüşmede bu endişenin iletildiği ancak yetkilinin bunu çok küçük bir ihtimal oduğundan bahsettiği belirtildi. Gazete, Erdoğan'ın grup toplantısında verdiği gözdağı mesajları ve 'hayırlı olsun' dediği kararın bu olabileceği şüphesine de haberde yer verdi.