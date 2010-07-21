Gazze'nin İlk alışveriş merkezi 'Gaza Mall'

T24-



Dükkan sahipleri ise Gazze'deki yoksulluk nedeniyle şimdiden fiyatları belli bir seviyede tutabilmenin hesaplarını yapıyor.



Eski bir yapı olan bina Filistinli yatırımcılar tarafından 2 milyon dolara 8 ayda yepyeni bir alışveriş merkezine çevrildi.



Merkezin içinde süpermarket, fast food mağazaları, oyun salonları, giyim dükkanları gibi Gazzeliler için çeşitli seçenekler sunuluyor.



Alışveriş merkezinin 4 yıldır abluka altında yaşayan Gazzeliler için adeta bir ferahlama merkezi olduğunu belirten dükkan sahipleri, ilgi için fiyat ayarlaması yapmanın gerekliliğine de dikkat çekiyorlar.



Bütün ürünlerin tünellerden geldiğini belirten dükkan sahipleri, Mısırlı tüccarlarla koordine olduklarını belirtiyor.



HAMAS DA MUTLU



Gazze'de yönetimi elinde tutan Hamas da alışveriş merkezinin onlarca kişiye iş imkanı sağlayacak olmasından mutlu.



Bölgede hala 1 milyon kişi BM ve diğer kuruluşların yardımlarıyla yaşıyor.



4 yıldır bölgeye abluka uygulayan İsrail, 31 Mayıs'taki Mavi Marmara gemisi baskınının ardından uluslararası toplumun baskısıyla kaşılaşmış, Netanyahu hükümeti Filistin Yönetimi'nin izin vereceği projeler için inşaat malzemelerinin Gazze'ye geçişine izin vereceğini açıklamıştı.



