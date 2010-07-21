Gazze'nin İlk alışveriş merkezi 'Gaza Mall'

T24- İsrail'in uyguladığı ablukanın bazı maddeler için hafifletilmesinin ardından, Gazze ilk alışveriş merkezine kavuştu. 'Gaza Mall' adı verilen mağaza yaklaşık 1.5 milyon Filistinli'nin yaşadığı Gazze'nin ilk alışveriş mağazası olma özelliğini taşıyor. Merkezdeki ürünler hala Mısır'dan, tüneller aracılığıyla geliyor.
Dükkan sahipleri ise Gazze'deki yoksulluk nedeniyle şimdiden fiyatları belli bir seviyede tutabilmenin hesaplarını yapıyor.
Eski bir yapı olan bina Filistinli yatırımcılar tarafından 2 milyon dolara 8 ayda yepyeni bir alışveriş merkezine çevrildi.
Merkezin içinde süpermarket, fast food mağazaları, oyun salonları, giyim dükkanları gibi Gazzeliler için çeşitli seçenekler sunuluyor.
Alışveriş merkezinin 4 yıldır abluka altında yaşayan Gazzeliler için adeta bir ferahlama merkezi olduğunu belirten dükkan sahipleri, ilgi için fiyat ayarlaması yapmanın gerekliliğine de dikkat çekiyorlar.
Bütün ürünlerin tünellerden geldiğini belirten dükkan sahipleri, Mısırlı tüccarlarla koordine olduklarını belirtiyor.
HAMAS DA MUTLU
Gazze'de yönetimi elinde tutan Hamas da alışveriş merkezinin onlarca kişiye iş imkanı sağlayacak olmasından mutlu.
Bölgede hala 1 milyon kişi BM ve diğer kuruluşların yardımlarıyla yaşıyor.
4 yıldır bölgeye abluka uygulayan İsrail, 31 Mayıs'taki Mavi Marmara gemisi baskınının ardından uluslararası toplumun baskısıyla kaşılaşmış, Netanyahu hükümeti Filistin Yönetimi'nin izin vereceği projeler için inşaat malzemelerinin Gazze'ye geçişine izin vereceğini açıklamıştı.