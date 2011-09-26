-Gazzelinin gözü kulağı BM'de GAZZE (A.A) - 26.09.2011 - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın BM'de tanınmak için yaptığı girişim, İsrail ablukası altında zorlu hayat şartlarıyla mücadele eden Gazzeliler için yeni bir umut kaynağı oldu. Abbas'a tam destek veren binlerce Gazzeli, Filistin devletinin bayrağı altında, Birleşmiş Milletler ve diğer yardım kuruluşlarından yardım almadan sürdürebilecekleri ambargosuz bir hayatın hayalini kuruyor. Mülteci kampında AA ekibinin sorularını yanıtlayan Muhammed Ebu Hatap, Mahmud Abbas'ı sonuna kadar desteklediklerini belirterek, "Abbas BM'de konuşurken, dünya onu alkışladı. Netanyahu konuşurken hem kimse dinlemedi hem de güzel konuşamadı. ABD'nin veto hakkına rağmen benim umudum var" dedi. Abbas'ın Filistin halkı için mücadele ettiğini kaydeden Ebu Hatap, Filistin'in devlet olması için BM'de yeterli sayıda ülkenin oy vereceğini umut ettiğini söyledi. El Fetih ve Hamas arasında bir uzlaşmanın zamanının geldiğini ifade eden Ebu Hatap, "Elektrik yok, su yok, hayat çekilmez hale geldi. Çok yorulduk, yeter artık. Hayat çok pahalı Gazze'de. Buna bir çözüm bulunmalı" diye konuştu. Ebu Hatap, Filistin'e koşulsuz maddi ve manevi yardım eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. 19 yaşındaki inşaat işçisi Halid Avad ise, 60 yıldır Filistinlilerin sorunlarında bir ilerleme olmadığını dile getirerek, "Mahmud Abbas'ı destekliyorum. İnşallah devlet olduktan sonra abluka bitecek. Hamas ve El Fetih arasında uzlaşma olacak ve kardeşlik sağlanacak. Çok yorulduk, BM'ye sadece 'yeter' diyoruz" ifadelerini kullandı. -AA ekibi, 12 çocuklu aileye misafir oldu- Daha önce terzilik yapan ancak ablukanın ardından işini kaybettiği için yıllardır iş arayan Ziyad El Gul, kendisinin 7, kardeşinin de 5 çocuğuna baktığı evinde AA ekibini ağırladı. İki odalı evinde yardımlarla ayakta kalan El Gul, artık devlet olmayı istediklerini, bu gerçekleşirse Filistinlilerin durumunun daha iyi olacağını söyledi. Yıllardır iş aradığını ve giderek umudunu kaybettiğini anlatan El Gul, "Gazze'de iş yok, hiçbir şey yok. Durumumuz çok kötü. Çocuklarım okula gidiyor, çok fazla masraf oluyor ama karşılayamıyorum. BM'den ve bazı yardım derneklerinden gıda malzemeleri alarak hayatta kalıyoruz" diye konuştu. Ziyad El Gul'un kayınvalidesi Raşa El Gul de yoksulluktan yorulduklarını belirterek, "Ev çok küçük, zor nefes alıyoruz. Kışın yağmur yağdığı zaman evde her şey ıslanıyor. Biz yaşamıyoruz" dedi. "Türkiye bize çözüm bulsun, bizim için plan yapsın" diyen El Gul, tanınma girişiminden sonra yeniden umutlandıklarını ve devlet olmaları halinde yeni iş imkanlarının ortaya çıkacağını kaydetti.