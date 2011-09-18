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Dünya

Gazzelilerin gözünde "Kahraman" GAZZE (A.A)

18 Eylül 2011 16:04

-Gazzelilerin gözünde "Kahraman" GAZZE (A.A) - 18.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır, Tunus ve Libya'dan oluşan Kuzey Afrika gezisi Gazzeliler arasında da yankı buldu. AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Gazzeliler genel olarak Başbakan Erdoğan'ın bu gezisine olumlu karşıladıklarını dile getirdi. Erdoğan'ın Ortadoğu'da bir ''kahraman'' olduğunu söyleyen Ahmet Abu Şaban, ''O Filistin halkına destek oldu. Sadece sözle değil fiilen de destek oldu'' dedi. Abu Şaban Başbakan'ın Kuzey Afrika'yı ziyaretinin Filistin davasına çok yararlı olduğunu da kaydetti. İsrail ve Türkiye arasındaki krize işaret eden Abdullah Havacra ise, ''İsrail'in artık gerçek bir kriz yaşadığını'' söyledi. Havacra, Başbakan Erdoğan'ın İsrail'e karşı Filistin davasına sahip çıktığını da bildirdi. Eymen Cucu ise Erdoğan'ın ziyaretinin ''Arap Baharı''na ve özellikle bu zamanda Filistinlilere çok yarar sağlayacağına inandığını söyleyerek, ''Erdoğan iyi bir insan, keşke Gazze'ye gelseydi. Biz onu ilerde Gazze'ye bekliyoruz'' dedi. 

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