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Dünya

Gazzeli küçük çocuğun hastanede baba çığlığı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 201'i çocuk, 99'u kadın 828 kişi hayatını kaybetti

25 Temmuz 2014 20:16

İsrail ’in Gazze saldırılarında yaralanan küçük bir çocuğun hastanedeki doktordan babasını çağırmasını istediği görüntüler yürek burktu. 

Kendisini sedyeye yatırmaya çalışan doktorun yakasını tutarak “Babamı istiyorum, bana babamı getirin” diyen küçük çocuğun dört kardeşinin de yaralandığı ve aynı hastaneye getirildiği belirtildi. 

Küçük çocuğun kardeşlerinden ikisinin üç yaşında olduğunu açıklandı.

 

Ölü sayısı 828'e yükseldi

 

Gazze'de görevini fiilen sürdüren eski Filistin hükümeti Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El-Kudra, 7 Temmuz'dan bu yana devam eden saldırılarda 201'i çocuk, 99'u kadın, 52'si yaşlı 828 kişinin öldüğünü, 5 bin 260 kişinin yaralandığını belirtti.

 

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