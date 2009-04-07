Gazzeli doktor Nobel’e aday

İsraİl ordusunun, Gazze Şeridi’nde 22 gün süren ’Dökme Kurşun’ operasyonu sırasında 3 çocuğunu kaybeden Gazzeli Dr. İzzeddin Ebul Eyş, Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi.



“Bu benim trajedimi olumlu bir yöne çevirecek” diyen Dr. Ebul Eyş, Nobel Komisyonu’ndan, barış ödülüne resmen aday gösterildiğine ilişkin mektup aldığını belirtti. Haberi, Belçika’da, fahri hemşehrilik unvanı verildiği sırada Avrupa Parlamentosu Başkanı ile düzenlenen toplantının sonunda aldığını kaydeden Dr. Ebul Eyş, halen bulunduğu Kanada’dan telefonla İsrail basınına yaptığı açıklamada, bunu ilk aşamada sevinçle karşılamamasına rağmen, iki halk için bir umut ifadesi olarak, kendisine cesaret verdiğini söyledi.



Doktor, ödülü aldığı takdirde, her iki taraftan sıradan insanlara adayacağını da vurguladı. Dr. Ebul Eyş, Gazze’deki operasyon sırasında, bir İsrail televizyonu için Gazze’deki durumu telefonla canlı yayında aktarırken evi tankların açtığı ateşe hedef olmuş, saldırıda 8 çocuğundan 3 kızı ve bir yeğeni hayatını kaybetmişti. İsrail ordusu da olaydan sonra özür dilemiş, operasyonlar sırasında bu tür hataların olageldiğini belirtmişti.

