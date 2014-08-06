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Dünya

Gazze'den yükselen dumanları sanata dönüştürdü

Gazzeli sanatçı ve mimar Tevfik Gebril İsrail’İn Filistin saldırıları sırasında çekilen fotoğrafları farklı bir gözle görüp patlama anlarını sanata dönüştürüyor

06 Ağustos 2014 14:48

İsrail'in yaklaşık bir aydır devam eden ve en az 1800 kişinin ölümüne neden olan saldırılarında Gazze objektiflere sıkça üzerinden yükselen dumanlarla takılıyordu. Gazzeli sanatçı ve mimar Tevfik Gebril ise fotoğrafları farklı bir gözle görüp patlama anlarını sanata dönüştürmeye karar verdi. Gebril'in sosyal medya aracılığıyla paylaştığı resimlerinde Gazze'den yükselen dumanlar bir yumruğa, bebeğini kucaklayan bir anneye ve ağlayan bir çocuğa dönüşüyor.

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Gebril, "İsrail'in işgali sonucu toz dumana dönüşmüş binalardan sanat eseri yapmak istedim" diyerek, amacının farklı direniş yöntemleriyle dünyaya seslerini duyurmak olduğunu söyledi. "Yaşanan tüm yıkıma karşın diz çökmeyeceğiz" diyen Gebril, Facebook ve Twitter'da birçok kişinin kendisini takip etmeye başladığını ifade ederek büyük destek gördüğünü belirtti.

Hâlâ Gazze'de yaşadığını ifade eden Filistinli genç sanatçı, elektriklerin tamamen kesilmesi nedeniyle bilgisayarını jeneratör aracılığıyla çalıştırıp resimleri yapabildiğini de ifade etti. Gebril'in resimlerine karşı çıkanlar da var. Sanatçının Twitter hesabından paylaştığı bir fotoğraf için Neesha isimli Twitter kullanıcısı: "Orada insanların öldüğünü bile bile bu korkunç dumaın sanata dönüştürülmesi beni üzüyor" şeklinde tweet attı.

Gebril ise sadece Filistinlilerin acılarını dünyaya farklı bir açıdan duyurmak istediğini yineliyor. Gebril'in bundan sonraki amacı farklı ülkelerde resimlerinin sergisini açabilmek ve Gazze'de yaşanan acıları sanatıyla duyurmaya devam etmek.

 

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