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Dünya
Deutsche Welle

Gazze'deki Kudüs protestolarında iki Filistinli öldürüldü

İsrail askerleri, Filistinli protestoculara gerçek ve plastik mermilerle karşılık verdi

22 Aralık 2017 23:56

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık'ta Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından gelen üçüncü cuma günü de Filistin'de geniş katılımlı protesto gösterileri düzenlendi.

Bölgedeki AFP muhabirleri, Gazze'nin kontrolünü elinde bulunduran Hamas'ın bir kez daha "öfke günü" ilan ettiği 'cuma protestolarına' katılan yüzlerce Filistinlinin sınır hattındaki İsrail askerlerine taş attığını bildirdi. Ajans, askerlerin gerçek ve plastik mermilerle karşılık verdiğini aktardı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'nin kuzeyindeki Cabalya yakınlarındaki çatışmalarda göğsünden vurulan 24 yaşındaki Zekeriya el Keferneh'in ve 29 yaşındaki Muhammed Mohaysen'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Biri ağır, 45 yaralı

İsrail sınırı boyunca çıkan olaylarda 45 kişinin yaralandığını duyuran bakanlık, gerçek mühimmat kullanan askerlerce vurulan altı Filistinliden birinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Görgü tanıkları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta Noel Baba kıyafetiyle Filistin bayrağı taşıyan bir kişinin bacağından vurulduğunu aktardı.

Filistin Kızılayı: Yaralardan en az yedisi gerçek mühimmatla vuruldu

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'daki Ramallah, El Halil ve diğer büyük kentlerde de çatışmalar çıktığı bildiriliyor. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Usame Nacar, daha önceki cuma protestolarına kıyasla daha fazla gösterilerin yaygınlaştığının görüldüğünü belirtti.

Filistin Kızılayı, Batı Şeria'da yaralanan onlarca kişiden en az yedisinin gerçek mühimmatla vurulduğunu duyurdu.

ABD Başkanı Trump'a tepki

Trump'ın Kudüs kararının Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki oylama sonucunda alınan kararla reddedilmesinden bir gün sonra düzenlenen eylemlerde, ABD Başkanı'na da tepki gösterildi.

Beytüllahim'deki gösterilerde bazı protestocuların ellerinde "Sayın Trump, kime ait olduğuna karar verdiğiniz topraklar sizin değil. Kudüs bizimdir ve bize aittir" ve "Kudüs, Filistin'in başkentidir" yazılı pankartlar taşıdığı görüldü.

AFP/AP,CÖ/BK
© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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