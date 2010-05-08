Gazze'de tünel çöktü: 6 yaralı, 4 kayıp

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Gazze'deki Acil Yardım ve Ambulans Hizmetleri Direktörü Dr. Muaviye Hasaneyn, ilk yardım ekiplerinin tünelden 6 kişiyi yaralı olarak kurtardığını doğruladı, diğerleriyle ilgili arama çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.



Geçen Çarşamba günü de Gazze ile Mısır arasındaki tünellerden biri daha çökmüş ve 20 yaşında Filistinli bir genç hayatını kaybetmişti.



Nisan sonunda da tünellerde 4 Filistinli ölmüş, 10 dolayında Filistinli yaralanmıştı. Hamas yetkilileri Mısır'ı tünellere gaz pompalamakla suçlamışlardı.



Ancak Mısır bu iddiayı reddederek, sınırların kuzey tarafında 4 tüneli imha ettiklerini duyurmuş, Filistinlilere de bu konuda uyarı mesajları yayımladıklarını belirtmişti.



Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki 15 kilometrelik sınır boyunca 1500'e yakın değişik uzunluklarda tünel bulunduğu ifade ediliyor.



İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan 1,5 milyonu aşkın Filistinli için, söz konusu tünellerin yaşamsal önemi bulunuyor. Ancak İsrail ve ABD, silah kaçakçılığında da kullanıldığını belirttikleri bu tünelleri kapaması için Mısır'a baskı yapıyor. (Hürriyet)