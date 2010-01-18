'Gazze'de soruşturma yürütülsün'

T24 - 11 Filistinli insan hakları örgütü, Hamas ve El Fetih'i geçen yıl Gazze'deki çatışmalar sırasında savaş suçu işlendiği iddialarını soruşturmaya çağırdı.



Örgütler, iki Filistinli örgütün de BM'nin desteğinde hazırlanan Goldstone raporuna karşılık gereken güvenilir soruşturmaları yürütmeleri gerektiğini belirtti.



BBC Türkçe'nin haberine göre örgütler aynı zamanda Filistinlilerin, devlet ilan etme mücadelelerine destek kazanmak istiyorlarsa, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne olan saygılarını göstermek zorunda olduklarını vurguladı.



Raporda İsrail'e yöneltilen suçlamalara karşılık, Filistinlilerin de İsrailli sivillere yönelik saldırılarda bulundukları, ayrıca Batı Şeria'da işkence; Gazze Şeridi'nde ise yargısız infaz vakaları yaşandığına dikkat çekiliyordu.



İsrail'de yayınlanan Haaretz gazetesinin haberine göre söz konusu 11 örgüt, bu çağrıyı Filistin Özerk Yönetimi lideri Mahmud Abbas'a ve Hamas Başbakanı İsmail Haniye'ye ayrı ayrı; ancak aynı ifadeleri içeren mektuplar göndererek yaptı.



Mektuplarda, iki liderden de bu soruşturmaları, BM Genel Sekreteri'nin, Genel Kurul'a daha önceki kararına ilişkin bilgi vereceği 5 Şubat'tan önce tamamlamaları istendi.



Genel Kurul, 5 Kasım'da Goldstone raporunun sonuçlarını desteklemiş ve hem Filistinli hem de İsrailli yetkilileri ihlallere ilişkin kendi soruşturmalarını yürütmeye çağırmıştı.



İsrail'in eski Yüksek Mahkeme Başkanı Aharon Barak da başsavcı Menahem Mazuz'a İsrail'in yöneltilen suçlamalar hakkında devlet düzeyinde bir soruşturma yürütmesini destekleme çağrısı yaptı.



'Toplu cezalandırma'



Öte yandan Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) yine bugün (18 Ocak 2010) yayınladığı bir raporda, İsrail'i Gazze Şeridi'ndeki nüfusu "toptan cezalandırmakla" suçladı.



İsrail, Hamas'ın 2007 yılında Hamas'ın iktidara gelmesi ardından Gazze Şeridi'ne giriş çıkışları ve yardımları daha fazla sınırlamıştı.



İngiltere merkezli örgüt, Filistinli militanların roket saldırılarının yaptırımları haklı çıkarmadığını belirtti.



İsrail ordusu, Gazze'ye geçen sene düzenlediği operasyondan bu yana, bu tür saldırıların yüzde 90 oranında azaldığını savunuyor.



Örgütün Orta Doğu ve Kuzey Afrika direktörü Malcolm Smart, Gazze'ye yönelik ablukanın silahlı grupları değil, Gazze'deki yaşayan herkesi etkilediğine, gıda, tıbbi malzeme, eğitim ve inşaat araç gereçlerini sınırladığına dikkat çekerken bunun, uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve derhal kaldırılması gerektiğini ifade etti.



Af Örgütü ayrıca Filistinlilerin dünyaya tek doğrudan çıkış noktası Refah sınır kapısını arada sırada açıyor olması sebebiyle, Mısır'ın da kısmen suçlu olduğunu kaydetti.



Örgüt, Kahire'nin yeraltında sınır duvarı inşa etmeye başlamasını da hatalı bulduklarını bildirdi.

