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Dünya

Gazze'de ölenlerin sayısı 220'ye yükseldi

İsrail'in Gazze'de başlattığı saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 220'ye yükselirken, 1635 kişiyse yaralandı

17 Temmuz 2014 02:43

Gazze'de eski Filistin Hükümeti Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'ye operasyon başlattığı günden bu yana ölen Filistinlilerin sayısının 220'ye yaralananların sayısı ise bin 635'e çıktığını söyledi.

Han Yunus'ta bir grup Filistinlinin hedef alındığını, olayda 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Kudra, bir evin vurulduğunu ve aynı aileden 2 kişinin öldüğünü bildirdi.
Kudra, Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen saldırılarda 12 kişinin yaralandığını sözlerine ekledi.

 

Sahilde oynayan çocuklara saldırı iddiası

 

Öte yandan görgü tanıkları, ölen çocukların sahilde oynadıkları esnada, İsrail'in saldırılarına hedef olduğunu ifade etti.

Batı Şeria'da 12 Haziran'da kaybolan 3 Yahudi yerleşimcinin 18 gün sonra ölü bulunmasının ardından Filistinli genç Muhammed Ebu Hudayr, 2 Temmuz'da Yahudi yerleşimciler tarafından kaçırılmış ve yakılarak öldürülmüştü. İsrail, bu olayların ardından 7 Temmuz'da "Koruyucu Hat" adı altında Gazze'ye operasyon başlattığını duyurmuştu.

 

Gazze'den İsrail'e 10 roket atıldı

 

Öte yandan İsrail ordu radyosunun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Beersheva'ya öğle saatlerinde 10 roket atıldığı, bunlardan 6'sının "Demir Kubbe" füze savunma sistemleri tarafından imha edildiği belirtildi.

Açıklamada 4 roketin de açık alanlara düştüğü kaydedildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları yayımladığı yazılı açıklamada, başkent Tel Aviv'in de aralarında bulunduğu birçok kente roket atıldığını duyurmuştu.

 

1103 Filistinli gözaltına alındı

 

Bu arada, İsrail'in geçen ay üç Yahudi yerleşimcinin kaybolmasından bu yana sürdürdüğü gözaltı operasyonlarında şu ana kadar 2011'deki "takas" anlaşmasında serbest bırakılan 60 kişi ile 26 milletvekilinin de bulunduğu bin 103 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail istihbaratı, gizli güvenlik bilgilerine dayanarak "idari tutuklama" adı altında Filistinlileri 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun İsrail güvenliği için tehlike teşkil ettiğine karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bulunmadan tutukluluk süresini 5 seneye kadar uzatabiliyor.

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