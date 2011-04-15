-GAZZE'DE İTALYAN AKTİVİSTLER KAÇIRILDI TEL AVİV (A.A) - 14.04.2011 - Gazze'de bulunan bir İtalyan aktivist, bölgedeki Selefi gruplardan biri tarafından kaçırıldı. Grup, yayımladığı bir videoyla, kaçırdıkları İtalyan karşılığında, Hamas hükümeti tarafından tutuklanan lider ve üyelerinin 30 saat içinde serbest bırakılmasını talep ediyor. Gazze'deki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İtalyan'ı kaçıran grubun adı, Hz. Muhammed'in sahabelerinden birinin adını taşıyan "El Hemmem Muhammed Bin Müslime." El Kaide'ye yakın olduğu belirtilen grubun videosu akşam saatlerinde yayımlandı. Videoda, Gazze'de "Viktor" adıyla anılan İtalyan aktivist ve gazeteci Vittorio Arrigoni'nin (36) gözleri siyah bir bantla bağlı; muhtemelen dövülmüş ve bir el tarafından saçlarından tutulan kısa görüntüleriyle birlikte talepleri de yer alıyor. Grup, videoda, Hamas güvenlik güçleri tarafından, geçen Mart ayında Şati Mülteci kampındaki evinde tutuklanan liderleri Ebu El-Velid El Makdisi mahlaslı, Hişam Essayidni ve tutuklu diğer üyelerinin tümünün serbest bırakılmasını isterken, bunun için 30 saat süre verdi. Sürenin bu sabah saat 11.00 itibarıyla başladığı, bu sürede talepleri gerçekleşmediği takdirde, İtalyan aktivistin öldürüleceği duyuruldu. Aktivistin iki gün önce kaçırıldığı öne sürülüyor. Vittorio Arrigoni'nin Gazze'ye ilk kez 2008 yılında, özgürlük seferlerini yapan "Onur" adlı gemiyle geldiği ve Gazze'de kaldığı, daha sonra da birkaç kez gidip geldiği öğrenildi. İtalyan aktivistin 2009'daki Dökme Kurşun Operasyonu sırasında da bölgenin kuzeyindeki Cebaliye'de yaralanıp tedavi gördüğü belirtildi. İtalyan aktivistin kaçırılması, 2007'de İngiliz gazeteci Alan Johnston'un kaçırılmasından bu yana yabancılara yönelik ilk kaçırma eylemini oluşturuyor. Gazze'deki İcişleri Bakanlığı ise gece saatlerinde bir açıklama yayımlayarak, videonun gerçek olup olmadığını, İtalyan'ın kaçırıldığı haberlerinin incelendiğini bildirdi.