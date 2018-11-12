Gazze'de gerilim tırmanıyor; İsrail ordusu hava saldırısı başlattı

İsrail işgal ordusu, Gazze'den atılan roketlerden birinin 50 İsrail askerini taşıyan bir otobüse isabet etmesinin ardından Gazze Şeridi'ne hava saldırısı başlattığını duyurdu. İsrail uçakları, Gazze'den İsrail'e atılan roketlerin bir otobüse isabet etmesinin ardından bölgeyi bombalamaya başladı.

İsrail savaş uçakları, "El Aksa" kanalının Gazze'deki merkezine 10 füze attı. Saldırı sonucu kanalın merkezi tamamen yıkıldı.

Yıkım nedeniyle kısa süreliğine kesilen yayın başka bir merkezden yapılmaya devam etti.

İsrail Gazze'den atılan roketlerin ardından bölgeye hava saldırısı başlattı. İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Savaş uçaklarımız Gazze Şeridi'ndeki terör hedeflerini vurmaya başladı" denildi. Gazze'deki Hamas yönetimi ise, hava saldırılarında iki kişinin öldüğünü açıkladı. Sağlık yetkilileri ölenlerin sivil mi yoksa silahlı mı olduğuna dair bilgi vermedi.

İsrail ordusu ayrıca Gazze'den atıldığını belirttiği roketlerin görüntülerine de yer verdi. İsrail bir saatte 80'den fazla roketin atıldığını, bunların çoğunun Demir Kubbe adı verilen hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiğini belirtti.