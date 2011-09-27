-Gazze'de eğitim bu yıl da sıkıntılı başladı GAZZE (A.A) - 27.09.2011 - Gazze Şeridi'nde her yıl katlanarak büyüyen eğitim sorunları, öğretmenleri ve öğrencileri çaresiz bırakıyor. İsrail'in ağır ablukası, Gazze'deki eğitim şartlarına da büyük darbe vuruyor. Yer sıkıntısı nedeniyle her dersi başka bir sınıfta yapan öğretmenler ve bunaltıcı sıcaklarda prefabrik sınıflarda balık istifi oturan öğrenciler sorunlarına çözüm üretilmesini bekliyor. Ders sırasında sürekli elektriklerin kesildiğini anlatan ortaokul öğrencisi Emel Ferid, "Sıkıntılarımız bitmiyor. Sınıflar çok sıcak oluyor, bazen nefes almakta zorlanıyoruz" dedi. Sınıfların küçük olmasından dolayı rahat oturamadıklarını belirten Ferid, bu yüzden derse konsantre olmakta zorlandıklarını söyledi. Ders sıralarının küçük olmasından yakınan Ferid, ilkokul öğrencilerinin kullandığı sıralara kendilerinin üçer kişi oturduğunu aktardı. Üniversiteye gitmeyi çok istediğini ifade eden Ferid, meslek tercihiyle ilgili soruya, "Halkıma yardım etmek için doktor olmak istiyorum" yanıtı verdi. AA ekibine sınıfları gezdiren ve sorunlarla ilgili bilgi veren öğretmen Mehe El Yasuey, "Sadece öğrenciler için değil, öğretmenler için de çok ciddi sıkıntılar var. Biz şu anda eğitim verdiğimiz sınıfları eskiden kırtasiye malzemelerini koymak için depo olarak kullanıyorduk. Bu sınıflarda eğitim yapılmaz" diye konuştu. Sınıflarda çok fazla öğrenci olduğunu ve üçer üçer oturttuklarını belirten El Yasuey, "Çok sıcakta eğitim yapıyoruz ve elektrikler sık sık kesiliyor. Öğrencileri motive etmekte zorlanıyoruz. İnşallah bu kriz uzun sürmez ve çözerler. En yakın zamanda geniş ve sıcak olmayan sınıflara taşınmayı umut ediyoruz" ifadelerini kullandı. El Yasuey, sınıflar yetmediği için bazen öğrencileri avluda beklettiklerini ve hangi sınıf boşalırsa orada ders yaptıklarını kaydetti. Yeni okullar için BM'nin projelerinin olduğunu ancak ambargo nedeniyle inşaatların ilerlemediğini anlatan El Yasuey, "Bazen yarım günlük eğitim için sınıf sınıf dolaştığımız oluyor" dedi.