Gazze'de ateşkesin keyfini çocuklar çıkarttı

Gazze'de Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki 72 saatlik geçici ateşkesle birlikte geçiminin önemli bir kısmını balıkçılıktan sağlayan Gazze halkı, plajlara inerek balık tutmaya ve denize girmeye başladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İsrail'in düzenlediği yoğun bombardıman nedeniyle Gazze sahillerinde duran hayat ve bölgenin geçim kaynaklarından balıkçılık, 72 saatlik ateşkes kararıyla bölgedeki büyük yıkıma rağmen hareketlenmeye başladı.

Sahillerde oynayan çocukları hedef alan bombardımandan sonra bugün saat 08:00'de sağlanan geçici ateşkesle çocuklar, deniz ve kumsalın tadını çıkarmak, savaşın izlerini bir nebze olsun silmek istiyor.

Balıkçılıkla geçinenler için zor günler

Filistin Balıkçılar Sendikası verilerine göre, yaklaşık 4 bin balıkçının bulunduğu Gazze'de, aileleriyle geçimi balıkçılığa dayanan kişilerin sayısı 50 bini geçiyor.

Filistin ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması, Filistinli balıkçıların 20 mil sınırı içinde avlanmasını öngörüyor. Buna rağmen Gazzeli balıkçılara en fazla 6 mil içinde avlanma izni veren İsrail, bazen bu sınırı 3 mile kadar indiriyor. İsrail askerleri, bu çerçevede zaman zaman Filistinli teknelere ateş açıyor ve balıkçıları gözaltına alıyor.

29 günde bin 868 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistinli gruplar ile İsrail arasında bugün Mısır arabuluculuğunda saat 08.00'de başlayan 72 saatlik ateşkes sağlanmıştı.

Gazze'de görevini fiilen yürüten Filistin Hükümeti Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in havadan, karadan ve denizden düzenlendiği saldırılarda 426'sı çocuk, 246'sı kadın, 79'u yaşlı bin 868 kişinin hayatını kaybetti, 2 bin 877'si çocuk, bin 853'ü kadın, 374'ü yaşlı 9 bin 563 kişi yaralandı.