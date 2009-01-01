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Dünya

Gazze’de ateşkes umudu yok

İsrail, yeni yılın ilk saatlerinde de Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına ara vermedi.

01 Ocak 2009 02:00


İsrail, yeni yılın ilk saatlerinde de Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına ara vermedi. BM Güvenlik Konseyi ise Gazze’deki durumu görüşmek amacıyla acil toplandı, ancak toplantıdan bir sonuç alınamadı. 

İsrail, yeni yılın ilk saatlerinde de Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına ara vermedi. Ölen Filistinlilerin sayısı 400’e yaklaştı. BM’deki Arap ülkelerinin temsilcilerinin isteği üzerine yılbaşı gecesi acil toplanan BM Güvenlik Konseyi’nde ise, Arap Birliği ülkeleri adına Libya tarafından sunulan karar tasarısı görüşüldü. Karar tasarısında İsrail’in kınanması öngörülüyor ve Gazze’deki askeri operasyonlarını derhal durdurması isteniyordu.

Ancak karar tasarısı, Hamas’ın İsrail’e roket saldırılarından sözetmediği, bu yüzden de “dengesiz” ve “tek taraflı” olduğu gerekçesiyle ABD tarafından derhal reddedildi.

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zalmay Halilzad, ABD’nin İsrail ile Hamas arasında ateşkesin sağlanması amacıyla yoğun çaba sarf ettiğini, ancak Hamas’ın roket saldırılarını durdurma niyeti olduğu yönünde bir kanıt göremediklerini söyledi.

Konsey geçen pazar günü Gazze’deki saldırılardan derin endişe duyduğunu belirten ve İsrail ile Filistinlileri şiddete son vermeye çağıran bir açıklama kabul etmişti. Ancak bu tür açıklamalar Konsey tarafından alınan kararların aksine bağlayıcı nitelik taşımıyor.

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