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Dünya

Gazze sınırında çatışmalar yeniden başladı

Geçen hafta yapılan ateşkesin ardından İsrail askerleri ile Gazze Şeridi’ndeki Filistinli militanlar arasında çatışmalar başladı

27 Ocak 2009 02:00

Geçen hafta yapılan ateşkesin ardından İsrail askerleri ile Gazze Şeridi’ndeki Filistinli militanlar arasında çatışmalar yeniden başladı. Çatışma, sınır bölgesinde patlayan ve 1 İsrail askerinin ölümüne yol açan bombanın ardından patlak verdi 

Filistinli görgü tanıkları ve İsrail ordusu, Gazze'de ateşkesin ardından meydana gelen ilk şiddet olayında, İsrail askerleriyle Filistinli militanların İsrail-Gazze sınırında çatışmaya başladıklarını duyurdu.

Gazze sınırındaki Kissufim geçiş noktası yakınında bulunan bölge sakinleri, bölgeden şiddetli silah sesleri geldiğini ve İsrail helikopterlerinin havada daireler çizdiğini belirttiler.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da Gazze sınırında devriye görevi yapan İsrail askerlerini hedef alan bombalı bir saldırı düzenlendiği kaydedildi, başka ayrıntı verilmedi.

İsrail ordusu ise Gazze sınırında meydana gelen patlamada 1 İsrail askerinin öldüğüne ilişkin Arap medyasında yer alan haberleri doğruladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, patlamada ayrıca 1'i ağır olmak üzere 3 askerin de yaralandığı belirtildi.

Bombanın İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğü girmesinden önce mi yoksa sonra mı konulduğu belirsizliğini koruyor. Henüz hiçbir militan grup olayın sorumluluğunu üstlenmezken, bir Hamas lideri saldırıya destek verdiklerini açıkladı. Bu arada patlamadan sonra Erez sınır kapısı geçişlere kapatıldı.

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