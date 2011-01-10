T24 LogoT24 Logo
Dünya

GAZZE ŞERİDİ'NDEN İSRAİL'E ROKET SALDIRISI KUDÜS (A.A)

10 Ocak 2011 22:56

-GAZZE ŞERİDİ'NDEN İSRAİL'E ROKET SALDIRISI KUDÜS (A.A) - 10.01.2011 - Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplar tarafından İsrail'in güneyine 3 roket atıldı. Gazze yakınlarındaki sahil kenti Aşkelon çevresine isabet eden roketlerin herhangi bir hasara neden olmadığı bildirildi. Roket saldırılarını şu ana  kadar üstlenen grup olmadı. Bu arada, Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, kuzeydeki Beyt Hanun'da bulunan güvenlik sınırı yakınında 65 yaşındaki Gazzeli bir çiftçinin İsrail askerlerince vurularak öldürüldüğünü belirttiler. İsrail ordu sözcülüğü ise iddianın araştırıldığını açıkladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24