-GAZZE ŞERİDİ'NDEN İSRAİL'E ROKET SALDIRISI KUDÜS (A.A) - 10.01.2011 - Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplar tarafından İsrail'in güneyine 3 roket atıldı. Gazze yakınlarındaki sahil kenti Aşkelon çevresine isabet eden roketlerin herhangi bir hasara neden olmadığı bildirildi. Roket saldırılarını şu ana kadar üstlenen grup olmadı. Bu arada, Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, kuzeydeki Beyt Hanun'da bulunan güvenlik sınırı yakınında 65 yaşındaki Gazzeli bir çiftçinin İsrail askerlerince vurularak öldürüldüğünü belirttiler. İsrail ordu sözcülüğü ise iddianın araştırıldığını açıkladı.